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Техноблог

Apple запускает производство юбилейного iPhone 20

Apple приступила к подготовке производственных линий для выпуска юбилейного смартфона iPhone 20. Об этом сообщил известный инсайдер Fix Focus Digital.

По его данным, корпорация уже модернизирует производственные мощности с учетом конструктивных изменений, которые получит предстоящее устройство. Одним из главных нововведений может стать возвращение стеклянной задней панели, от которой Apple отказалась в последних поколениях iPhone.

Инсайдер также утверждает, что производственный процесс новой модели будет во многом схож с тем, который компания использовала для iPhone Air.

По слухам, юбилейный iPhone получит дисплей с изгибом по всем четырем сторонам. Кроме того, Apple может впервые полностью интегрировать систему Face ID под экран, благодаря чему Dynamic Island уменьшится до небольшого отверстия исключительно для фронтальной камеры.

Ожидается, что изменения коснутся и основной камеры. По неофициальной информации, Apple рассматривает возможность использования сенсора с технологией LOFIC, которая позволяет увеличить динамический диапазон и повысить качество съемки в сложных условиях освещения.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/381620/
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