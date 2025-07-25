В Telegram может появиться система рейтинга пользователей. «Код Дурова» пишет, что каждый пользователь сможет узнать уровень своего аккаунта, нажав на специальную плашку в интерфейсе.

При нажатии появится уведомление со словами «Уровень профиля отражает надежность платежей пользователя», а также ссылка на статью о Telegram Stars. Сейчас нововведение постепенно внедряется на тестовом сервере.

Точное назначение рейтинговой системы пока неясно, но есть несколько основных предположений. Во-первых, уровень аккаунта может демонстрировать платежеспособность пользователя и открывать доступ к дополнительным функциям — чем выше рейтинг, тем больше возможностей получает владелец аккаунта.

Во-вторых, повышение уровня, вероятно, будет связано с покупкой, дарением или использованием Telegram Stars — за каждые 1 тысячу звезд рейтинг пользователя будет увеличиваться.

Также новая система может быть связана с готовящимися ограничениями, включая возможные лимиты на количество покупок подарков в мессенджере.