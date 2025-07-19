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Техноблог

В России мессенджер WhatsApp заменят на отечественный Max

В Государственной думе считают, что «участь WhatsApp предрешена», этот популярный мессенджер внесут в список ограниченных в России ресурсов.

MAX
Фото MAX. Лого нового российского мессенджера - MAX

«WhatsApp пора готовиться к уходу с российского рынка. Мессенджер, принадлежащий экстремистской организации Meta, с очень большой долей вероятности попадет в список ПО из недружественных стран, подлежащего ограничениям, который правительство РФ разрабатывает по поручению президента», — написал в своем Telegram-канале первый заместитель председателя ИТ-комитета Госдумы Антон Горелкин.

По его мнению, Telegram, хоть и базируется в ОАЭ, остается дружественной России платформой и в список ресурсов, подлежащих ограничению, не попадет. Он предположил, что заменой WhatsApp станет мессенджер Max.

Член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин в разговоре с журналистами также сказал, что «участь WhatsApp в России предрешена».

«Присутствие такого сервиса в цифровом пространстве России — это, по сути, легальная брешь в национальной безопасности. Именно поэтому его включение в список программ из недружественных юрисдикций, подлежащих ограничениям, — вопрос времени», — отметил он.

MAX — это мессенджер от VK, призванный стать многофункциональной платформой нового поколения. Предполагается, что проект станет основой для создания цифровой экосистемы с интеграцией различных сервисов: от чатов и звонков до государственных услуг, денежных переводов и цифровых удостоверений.

В Кремле назвали WhatsApp «мессенджером № 1», но предупредили, что он должен выполнять российское законодательство

«WhatsApp — в целом самый популярный сервис во многих странах, в том числе в Российской Федерации, по популярности — это сервис № 1. Как и все сервисы, конечно, есть определенные обязанности в соответствии с законами Российской Федерации. Все законы должны выполняться», — прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявления депутатов о возможной блокировке мессенджера.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/336766/
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