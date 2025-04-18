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Техноблог

Представлен тонкий смартфон Samsung с поддержкой до 2030 года

Samsung представила бюджетный смартфон Galaxy M56, который выделяется тонким корпусом, поддержкой ИИ и быстрой зарядки. Об этом сообщает портал GSMArena.

GSMArena
Фото GSMArena

Новинка получила дисплей Super AMOLED+ на 6,74 дюйма с разрешением Full HD+ и частотой обновления изображения 120 Гц. За производительность устройства отвечает прошлогодний фирменный чип Exynos 1480 с графикой AMD RDNA 2, дополненный 8 гигабайтами оперативной памяти LPDDR5X и накопителем на 128 гигабайт стандарта UFS 3.1.

Система камер Galaxy M56 получила основной датчик с разрешением 50 Мп, дополненный ультраширокоугольным модулем на 8 Мп и 2-мегапиксельным макромодулем. Селфи-камера получила датчик на 12 Мп.

Среди прочего отмечается наличие аккумулятора емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 ватт, как у флагманского Galaxy S25 Ultra, а также закаленного стекла Gorilla Glass Victus+, прикрывающего экран и крышку смартфона.

Толщина Samsung Galaxy M56 M56 составила 7,2 миллиметра, а вес — 180 граммов. В гаджете также предусмотрена поддержка ИИ-функций и заявлена поддержка обновлениями ПО вплоть до 2030 года. NFC в смартфоне для бесконтактных платежей не предусмотрен.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/326472/
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