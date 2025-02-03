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Техноблог

В Windows 11 добавили поддержку iPhone через меню «Пуск»

В бета-версию Windows 11 добавили отображение подключенного iPhone в меню «Пуск». Об этом сообщает издание 9to5Mac.

В блоге Windows Insiders специалисты Microsoft анонсировали поддержку смартфонов Apple в бета-версии Windows 11. Теперь при подключении устройства к компьютеру окно с настройками и быстрым доступом к девайсу появится в меню «Пуск».

В 2024 году подобная возможность появилась у пользователей Android. В Microsoft отметили, что поддержка iPhone позволит владельцам смартфонов Apple проверять уровень заряда аккумулятора, сообщения и звонки на экране компьютера, не поднимая телефон. При этом доступ к медиафайлам на iPhone будет ограничен.

В компании также рассказали, что новая функция появилась в версиях Windows 11 Insider Preview Build 4805 и 26120.3000. Для отображения iPhone в меню «Пуск» на телефоне должен быть включен Bluetooth, также компьютер должен поддерживать подключения через Bluetooth LE.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/318682/
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