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Июль закончится сильной магнитной бурей

Июль закончится сильной магнитной бурей. Об этом говорится на сайте центра погоды «Фобос».

По его данным, в ночь на 30 июля впервые за последние 12 дней на Солнце произошла вспышка максимально возможного уровня силой Х1,5, которая попала в двадцатку самых сильных вспышек этого года.

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«В прошедшее воскресенье на Солнце зафиксированы две вспышки среднего класса М, по своей интенсивности близкие к максимальной возможному уровню — М7,7 и М 9,9. Несколько вспышек среднего уровня наблюдались и в субботу. Это говорит о начале нового периода активности на Солнце», — отмечает «Фобос».

По прогнозам специалистов, ближайшей ночью из-за вспышек на Земле может начаться слабая магнитная буря класса G1, которая в течение вторника продолжится и будет постепенно усиливаться, достигнув во второй половине дня максимума — класса G3, что соответствует сильной магнитной буре.

В среду магнитная буря постепенно прекратится.

Отмечается, что последний раз магнитная буря такой силы и продолжительности наблюдалась на Земле более месяца назад — 28 июня 2024 года.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/300551/
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