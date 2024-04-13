Первый собственный электрокар представила Alfa Romeo

Фото © Alfa Romeo. У новой модели Milano будут две электрические и две гибридные версии

Представлен самый маленький кроссовер Alfa Romeo Milano. Его предложат как в полностью электрическом, так и в гибридном варианте, в том числе и с полным приводом. Об этом пишет издание Motor.

Цены стартуют с отметки 29 тысяч 900 евро за гибрид и от 39 тысяч 900 евро за электромобиль.

Для новой модели возродили культовое имя Milano, которое использовали в конце 1980-х и начале 1990-х годов в США для заднеприводного седана Alfa Romeo 75. Однако Milano 2024 года — это кроссовер B-класса, причем электрифицированный.





Alfa Romeo Milano предложат в четырех модификациях, двух электрических и двух гибридных. На старте будут доступны только две из них: «младшая» Elettrica с одним электромотором и моноприводная бензоэлектрическая Ibrida.

Что же касается Milano Elettrica, то единственный электромотор на передней оси развивает 154 лошадиные силы, а батарея емкостью 54 киловатт-часа обеспечивает запас хода в 410 километров.

Позже появится «старший» электрический вариант Elettrica Veloce и полноприводный гибридный Ibrida Q4. У Milano Elettrica Veloce отдача электромотора увеличена до 240 лошадиных сил.

В Alfa Romeo отмечают, что над этой модификацией работала та же команда инженеров, которая трудилась над Giulia GTA.

Что же касается полноприводного гибрида Milano Ibrida Q4, то у него есть второй электромотор на задней оси мощностью 28 лошадиных сил. Он вступает в работу автоматически при необходимости, однако на небольшой скорости до 30 километров в час его можно включить принудительно.





У Milano мультимедийная система с искусственным интеллектом ChatGPT, диагональ центрального экрана составляет 10,25 дюйма, аналогичного размера и цифровая панель приборов. Есть адаптивный круиз-контроль с функциями удержания в полосе и распознавания дорожных знаков, а также камеры спереди и сзади.

Производство Alfa Romeo Milano организовано на заводе концерна Stellantis в Польше. В салоны европейских дилеров новинка поступит в сентябре этого года.

Марка делает большую ставку на новинку — в Alfa Romeo рассчитывают, что уже в 2025 году на нее придется 40 процентов продаж от общего объема.