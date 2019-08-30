Игровой смартфон Redmi Note 8 Pro с отличной камерой представила Xiaomi

Компания Xiaomi порадовала поклонников очередным смартфоном Redmi Note 8 Pro. Его презентовали накануне, сообщил портал ixbt.com.

Redmi Note 8 Pro получил экран диагональю 6,53 дюйма разрешением Full HD+, который занимает 91,4 процента площади лицевой панели. Экран покрыт защитным 3D-стеклом повышенной прочности, которое отлично показало себя в многочисленных испытаниях.

Задняя панель также покрыта 3D-стеклом, которое загнуто со всех четырех сторон корпуса. Дактилоскопический датчик размещен в нижней части блока основной камеры, о которой мы поговорим чуть ниже.

В основной камере установлено четыре датчика изображения, включая главный разрешением 64 мегапикселя. Еще три модуля имеют разрешение 8, 2 и 2 мегапикселя.

Redmi Note 8 Pro, в отличие от Redmi Note 8, оснащен четвертым модулем. Широкоугольная камера имеет угол обзора 120 градусов. Макроснимки можно делать на расстоянии от 2 сантиметров . Фронтальная камера получила 20-мегапиксельный датчик изображения.

Смартфон оснащен однокристальной системой MediaTek Helio G90T, в Redmi Note 8 Pro реализована система оптимизации качества игр на аппаратном уровне. Благодаря использованию однокристальной системы MediaTek Helio G90T устройство поддерживает технологию MiraVision, которая автоматически подстраивает яркость, контрастность и четкость изображения. Кроме того, смартфон получил жидкостную систему охлаждения.

Производитель не стесняется сравнивать Redmi Note 8 Pro с настоящими игровыми телефонами, которые относятся к другой ценовой категории.

Смартфон оснащен двухдиапазонным модулем Wi-Fi, инфракрасным портом, а также модулем для бесконтактных платежей NFC.

Емкость аккумуляторной батареи равна 4 500 мАч, при этом смартфон поддерживает быструю зарядку и имеет систему жидкостного охлаждения. Полная зарядка происходит за 1 час 53 минуты, а до 50 процентов смартфон заряжается за 36 минут.

Redmi Note 8 Pro доступен в трех цветах: черном, зеленом и белом с градиентным переливом.

Redmi Note 8 Pro предлагается в трех версиях с 6/64, 6/128 и 8/128 гигабайт памяти, которые стоят $195, $223 и $251.