Samsung официально представила гибкий смартфон Galaxy Fold

Южнокорейская корпорация Samsung официально представила принципиально новое устройство — гибридный смартфон-планшет с большим складным дисплеем Galaxy Fold. Об этом сообщил портал @hi-tech.

В открытом состоянии гаджет превращается в 7-дюймовый планшет, а в сложенном — в смартфон. Большой экран нужен не только для фильмов и интернета, он позволяет работать сразу в нескольких приложениях.

Для Galaxy Fold разработали специальный дисплей Infinity Flex, который складывается пополам. В месте изгиба нет полос или выделяющихся частей, как в старых смартфонах подобного формата. Устройство складывается аккуратно, поэтому экран не повредится от многократного раскрывания и закрывания. Компания обещает, что механизм будет долговечным.

Основной экран имеет диагональ 7,3 дюйма и 2K-разрешение, по соотношению сторон он близок к квадрату — 4,2:3.

Фото Samsung. Производители обещают, что механизм сгибания прослужит долго

В сложенном состоянии Galaxy Fold превращается в смартфон. На тыльной стороне для этого есть дополнительный 4,6-дюймовый дисплей с HD+ разрешением. Он оказался очень длинным из-за соотношения сторон 21:9, такой формат используется в кино.

Большой дисплей нужен для работы сразу в нескольких приложениях, просмотра кино и игр. На нем можно одновременно запустить мессенджер, браузер, и еще хватит места для фильма. Максимально Galaxy Fold умеет отображать три программы одновременно. Дополнительный экран нужен только для простых задач, когда пользоваться большим экраном неудобно, — звонков или написания сообщений.

Вот как работают сразу три приложения:

Galaxy Fold работает на модифицированном Android 9.0, который научили плавно переключаться между двумя дисплеями. Если запустить на маленьком экране одно приложение, то при раскрытии оно появится на большом экране в том же состоянии. Это работает и в обратную сторону.

У нового устройства Samsung оказалось сразу шесть камер. Основной модуль имеет три объектива, он работает в разложенном состоянии — это такая же камера, как в Galaxy S10. В углу большого дисплея есть еще две фронтальные камеры, и еще одна камера есть на стороне с маленьким дисплеем — они нужны для селфи и видеозвонков.

Работает гибридный смартфон-планшет на восьмиядерном процессоре, который создавался по 7-нанометровому техпроцессу. В дополнение к нему идет 12 Гигабайта оперативной памяти LPDDR4x и 512 Гбайта постоянной.

В США смартфон будет продаваться по цене $1 тысяча 980, а в продажу поступит 26 апреля.