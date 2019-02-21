Samsung официально представила гибкий смартфон Galaxy Fold

Южнокорейская корпорация Samsung официально представила принципиально новое устройство — гибридный смартфон-планшет с большим складным дисплеем Galaxy Fold. Об этом сообщил портал @hi-tech.
В открытом состоянии гаджет превращается в 7-дюймовый планшет, а в сложенном — в смартфон. Большой экран нужен не только для фильмов и интернета, он позволяет работать сразу в нескольких приложениях.
Основной экран имеет диагональ
Большой дисплей нужен для работы сразу в нескольких приложениях, просмотра кино и игр. На нем можно одновременно запустить мессенджер, браузер, и еще хватит места для фильма. Максимально Galaxy Fold умеет отображать три программы одновременно. Дополнительный экран нужен только для простых задач, когда пользоваться большим экраном неудобно, — звонков или написания сообщений.
Вот как работают сразу три приложения:
Galaxy Fold работает на модифицированном Android 9.0, который научили плавно переключаться между двумя дисплеями. Если запустить на маленьком экране одно приложение, то при раскрытии оно появится на большом экране в том же состоянии. Это работает и в обратную сторону.
У нового устройства Samsung оказалось сразу шесть камер. Основной модуль имеет три объектива, он работает в разложенном состоянии — это такая же камера, как в Galaxy S10. В углу большого дисплея есть еще две фронтальные камеры, и еще одна камера есть на стороне с маленьким дисплеем — они нужны для селфи и видеозвонков.
В США смартфон будет продаваться по цене $1 тысяча 980, а в продажу поступит 26 апреля.