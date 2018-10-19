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Спорт

Кыргызстанцы выиграли пять медалей на юношеских Олимпийских играх

Фото ole.com.ar. Логотип юношеских Олимпийских игр-2018

Кыргызстанцы выиграли пять медалей на третьих юношеских Олимпийских играх.

Соревнования прошли 6-18 октября в Буэнос-Айресе (Аргентина). Участвовали 4 тысячи атлетов из 206 стран. Разыгран 241 комплект наград в 32 видах спорта. Кыргызстан представили 13 человек. Они завоевали три серебряные и две бронзовые медали.

У фехтовальщика Хасана Баудунова «бронза» в индивидуальном турнире и «серебро» в командном (в составе сборной Азии и Океании). Пловец Денис Петрашов и борец Элмирбек Садыров стали обладателями «серебра» в личных состязаниях. Дзюдоист Султан Женишбеков выиграл «бронзу» в составе команды «Рио-де-Жанейро».

В медальном зачете, представленном на сайте olympicchannel.com, первое место заняла Россия. В ее активе 29 золотых, 18 серебряных и 12 бронзовых наград. Следом расположились Китай (18 + 9 + 9) и Япония (15 + 12 + 12). Кыргызстан на 67-м месте. В зачет страны пошли два «серебра» и «бронза», завоеванные нашими спортсменами в индивидуальных состязаниях. Медали, выигранные в командных турнирах, пошли в актив сборной «Смешанные национальные олимпийские комитеты». По количеству золотых медалей та на 4-м месте. Соревнования смешанных команд — особенность юношеских Игр. В составе одной сборной выступают спортсмены из разных стран и континентов.

В 2010-м на первых юношеских ОИ кыргызстанцы выиграли «золото» и две «бронзы» и в медальном зачете заняли 46-е место. Спустя четыре года взяли «серебро» и стали семидесятыми.
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