У кыргызстанца Хасана Баудунова «бронза» на юношеских Олимпийских играх

Кыргызстанец Хасан Баудунов сегодня завоевал «бронзу» на юношеских Олимпийских играх, проходящих в Буэнос-Айресе (Аргентина).
Он выступал в турнире по фехтованию на шпагах. На групповом этапе одержал три победы и дважды проиграл и вышел в плей-офф.
В четвертьфинале кыргызстанец одолел Сею Асами (Япония) — 15:9, а затем не справился с Полом Велтрупом (Германия) — 12:15. В поединке за третье место наш спортсмен был сильнее Мохамеда Елсаеда (Египет) — 14:13.
Это первая медаль Кыргызстана на юношеской Олимпиаде-2018.
Хасану Баудунову 17 лет. Он действующий чемпион Азии среди кадетов. Неоднократно успешно выступал среди взрослых.