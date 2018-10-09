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Спорт

У кыргызстанца Хасана Баудунова «бронза» на юношеских Олимпийских играх

Кыргызстанец Хасан Баудунов сегодня завоевал «бронзу» на юношеских Олимпийских играх, проходящих в Буэнос-Айресе (Аргентина).

из архива ГАМФКиС
Фото из архива ГАМФКиС. Хасан Баудунов (слева) - бронзовый призер юношеских Олимпийских игр-2018

Он выступал в турнире по фехтованию на шпагах. На групповом этапе одержал три победы и дважды проиграл и вышел в плей-офф.

В четвертьфинале кыргызстанец одолел Сею Асами (Япония) — 15:9, а затем не справился с Полом Велтрупом (Германия) — 12:15. В поединке за третье место наш спортсмен был сильнее Мохамеда Елсаеда (Египет) — 14:13.

Это первая медаль Кыргызстана на юношеской Олимпиаде-2018.

Хасану Баудунову 17 лет. Он действующий чемпион Азии среди кадетов. Неоднократно успешно выступал среди взрослых.
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