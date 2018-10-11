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Спорт

Спортсмен из Кыргызстана выиграл вторую медаль на юношеской Олимпиаде

Фото ГАМФКиС. Кыргызстанец Хасан Баудунов (справа) на юношеских Олимпийских играх-2018

Кыргызстанец Хасан Баудунов 10 октября выиграл серебряную медаль на юношеской Олимпиаде, проходящей в Буэнос-Айресе (Аргентина). Об этом сообщил официальный сайт соревнований.

Он выступал на турнире по фехтованию среди смешанных команд в составе сборной Азии и Океании. Кроме него, в ней два представителя Южной Кореи и по одному фехтовальщику из Гонконга, Китайского Тайбэя и Японии. Их сборная провела три матча: одолела вторую команду Азии и Океании (30:23), сборную Америки (23:22) и уступила команде Европы (25:28). Хасан Баудунов на старте победил японца, затем был сильнее представителя США и разошелся миром с итальянцем.

Ранее Хасан Баудунов завоевал «бронзу» в индивидуальных состязаниях шпажистов.
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