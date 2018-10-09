05:31
USD 69.23
EUR 79.43
RUB 1.03
Спорт

Кыргызстанец Денис Петрашов выиграл серебряную медаль на юношеской Олимпиаде

Фото Федерации плавания Кыргызстана. Денис Петрашов - серебряный призер юношеских Олимпийских игр-2018

Кыргызстанец Денис Петрашов сегодня выиграл серебряную медаль на юношеских Олимпийских играх, проходящих в Буэнос-Айресе (Аргентина).

Он выступал на турнире по плаванию на дистанции 100 метров брассом и участвовал в трех заплывах. В предварительном Денис Петрашов занял третье место с результатом 1 минута 2,82 секунды. В полуфинале стал вторым, преодолев дистанцию за 1 минуту 1,95 секунды. Наконец, в финале финишировал за 1 минуту 1,34 секунды, уступив чемпиону 0,75 секунды.

Денису Петрашову 18 лет. Он многократный победитель и рекордсмен различных престижных турниров. В 2016-м участвовал во «взрослой» Олимпиаде. Нынешние Игры для него не закончены. Ему еще предстоят старты на дистанциях 50 и 200 метров брассом.

У Кыргызстана уже две медали на юношеской Олимпиаде-2018. Ранее Хасан Баудунов завоевал «бронзу» на турнире по фехтованию.
Ссылка:
просмотров: 59
Версия для печати
Материалы по теме
У кыргызстанца Хасана Баудунова «бронза» на юношеских Олимпийских играх
На юношеских Олимпийских играх Кыргызстан представит рекордное число спортсменов
Четыре человека переплыли Иссык-Куль
Легкоатлетка из Кыргызстана пробилась на Олимпийские игры
Кыргызстанец завоевал путевку на Олимпийские игры
Кыргызстанка завоевала лицензию на юношеские Олимпийские игры-2018
Кыргызстанка завоевала «серебро» на Кубке Европы по пятиборью
Кыргызстанка выиграла два «золота» на международном турнире по плаванию
Медали и рекорды. В Кыргызстане пловцы выявили сильнейших
Цель — Буэнос-Айрес. В Кыргызстане определили сильнейших пятиборцев
Популярные новости
Бои без правил. Макгрегор и&nbsp;Нурмагомедов едва не&nbsp;подрались во&nbsp;время взвешивания Бои без правил. Макгрегор и Нурмагомедов едва не подрались во время взвешивания
Хабиб Нурмагомедов победил Конора Макгрегора на&nbsp;турнире UFC Хабиб Нурмагомедов победил Конора Макгрегора на турнире UFC
Футболист из&nbsp;Кыргызстана в&nbsp;составе ЦСКА выиграл первый матч в&nbsp;Лиге чемпионов Футболист из Кыргызстана в составе ЦСКА выиграл первый матч в Лиге чемпионов
Борцы из&nbsp;Кыргызстана триумфально выступили на&nbsp;турнире в&nbsp;России Борцы из Кыргызстана триумфально выступили на турнире в России
Бизнес
Лайфхак для студентов. Используй Wi-Fi Beeline и&nbsp;тариф &laquo;Можно все!2.0&raquo; и&nbsp;экономь Лайфхак для студентов. Используй Wi-Fi Beeline и тариф «Можно все!2.0» и экономь
Стартовал 3-й этап акции &laquo;Год подарков&raquo; от&nbsp;&laquo;Бакай Банка&raquo;. Выиграй 700&nbsp;000 сомов Стартовал 3-й этап акции «Год подарков» от «Бакай Банка». Выиграй 700 000 сомов
Ловите СКИДКУ 20&nbsp;процентов на&nbsp;аксессуары в&nbsp;новом О!Store Сокулук! Ловите СКИДКУ 20 процентов на аксессуары в новом О!Store Сокулук!
Дом, который не&nbsp;горит. Кыргызстанские бизнесмены нашли защиту от&nbsp;пожаров Дом, который не горит. Кыргызстанские бизнесмены нашли защиту от пожаров