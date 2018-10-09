Кыргызстанец Денис Петрашов выиграл серебряную медаль на юношеской Олимпиаде

Кыргызстанец Денис Петрашов сегодня выиграл серебряную медаль на юношеских Олимпийских играх, проходящих в Буэнос-Айресе (Аргентина).

Он выступал на турнире по плаванию на дистанции 100 метров брассом и участвовал в трех заплывах. В предварительном Денис Петрашов занял третье место с результатом 1 минута 2,82 секунды. В полуфинале стал вторым, преодолев дистанцию за 1 минуту 1,95 секунды. Наконец, в финале финишировал за 1 минуту 1,34 секунды, уступив чемпиону 0,75 секунды.

Денису Петрашову 18 лет. Он многократный победитель и рекордсмен различных престижных турниров. В 2016-м участвовал во «взрослой» Олимпиаде. Нынешние Игры для него не закончены. Ему еще предстоят старты на дистанциях 50 и 200 метров брассом.

У Кыргызстана уже две медали на юношеской Олимпиаде-2018. Ранее Хасан Баудунов завоевал «бронзу» на турнире по фехтованию.