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Спорт

Борец из Кыргызстана завоевал «серебро» на юношеских Олимпийских играх

Фото ГАМФКиС. Борец Элмирбек Садыров (справа) накануне юношеских Олимпийских игр-2018

Борец из Кыргызстана сегодня завоевал «серебро» на юношеских Олимпийских играх, продолжающихся в Буэнос-Айресе. Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

На турнире по греко-римской борьбе в весовой категории 60 килограммов выступали шесть участников. На предварительном этапе их разделили на две группы. Наш Элмирбек Садыров в своей группе поборол новозеландца Арапо Келлнера и мексиканца Агилара Угалде и занял первое место. Это позволило ему выйти в финал, где он проиграл грузину Гиорги Чхиквадзе.

Элмирбеку Садырову 17 лет. На ОИ он пробился, заняв третье место на чемпионате Азии среди кадетов. В Буэнос-Айрес отправился в качестве капитана отечественной сборной. После его успеха у КР стало четыре медали на Играх. Ранее фехтовальщик Хасан Баудунов выиграл «бронзу» и «серебро», а пловец Денис Петрашов — «серебро».

  
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