На юношеских Олимпийских играх Кыргызстан представит рекордное число спортсменов

На юношеских Олимпийских играх-2018 Кыргызстан представит рекордное число спортсменов.

Состязания пройдут 6-18 октября в Буэнос-Айресе (Аргентина). За победу в 32 видах спорта поборются около четырех тысяч атлетов из 206 стран. Возраст участников — до 18 лет.

Это третьи в истории юношеские ОИ. Отбор проводился, как на взрослую Олимпиаду: нужно было на соответствующих чемпионатах выполнять нормативы и завоевывать лицензии.

По данным Госагентства по делам молодежи, физической культуры и спорта КР, в составе отечественной сборной 13 спортсменов. Это Элмирбек Садыров (греко-римская борьба), Султан Женишбеков, Шахида Нармухамедова (оба — дзюдо), Ева Кадырова (легкая атлетика), Денис Петрашов, Владислав Шулико (оба — плавание), Айдар Кенжебаев, Екатерина Тарева (оба — современное пятиборье), Хасан Баудунов (фехтование), а также Сыймык Эсеналиев, Нурсултан Лугмазов, Нурбек Айданбек уулу и Денис Геращенко (сборная по баскетболу 3×3).

Фото ГАМФКиС. Часть сборной Кыргызстана, которая выступит на юношеской Олимпиаде-2018

Капитаном сборной стал Элмирбек Садыров, знаменосцем — Нурбек Айданбек уулу.

На юношеских ОИ-2010 Кыргызстан представили восемь спортсменов, которые выиграли «золото» и две «бронзы». На ОИ-2014 выступили семь кыргызстанцев и завоевали «серебро».