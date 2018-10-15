Спортивный календарь с 15 по 21 октября

III летние юношеские Олимпийские игры. Буэнос-Айрес (Аргентина)

За победу в 32 видах спорта борются около четырех тысяч атлетов из 206 стран. От Кыргызстана выступают 13 человек. Без медалей с таких состязаний наши молодые дарования ранее не возвращались и в этот раз уже здорово себя показали.

12-21 октября. Чемпионат мира по армрестлингу. Анталья (Турция)

Участвуют более 1,5 тысячи атлетов из 45 стран, в том числе сборная Кыргызстана. На ЧМ-2017 она завоевала четыре награды.

15-20 октября. Международные соревнования AutumnCup среди юниоров по теннису. Ереван (Армения)

В мужской части розыгрыша звание сильнейшего оспаривают около 40 спортсменов из 12 стран. Среди них представитель Кыргызстана Арнас Бакытбек.

15-21 октября. Международные соревнования среди женщин по теннису. Жуэ-ле-Тур (Франция)

На корты вышли более 40 спортсменок из 17 стран, в том числе кыргызстанка Ксения Палкина.

16 октября. Товарищеский матч по футболу. Куала-Лумпур (Малайзия)

сборная Малайзии — сборная Кыргызстана.

Отечественная дружина продолжает наращивать мощь в преддверии Кубка Азии-2019. Нынешний поединок — очередной этап подготовки.

16-21 октября. Международные соревнования по бильярду на приз почетного президента ФБС ЮФО Ивана Саввиди. Ростов-на-Дону (Россия)

Борьба за победу разворачивается в дисциплине «московская пирамида». Кыргызстанцы — главные фавориты. В 2016 и 2017 году данный турнир блестяще выигрывал Дастан Лепшаков.

19-21 октября. Международные соревнования по кикбоксингу на призы Героя Кыргызстана и России Салижана Шарипова. Узген

Турнир проводится в двух возрастных группах: среди кадетов и юниоров.

20 октября. Соревнования OshBasketFest по баскетболу 3×3. Ош

Соревнования проходят впервые. Медали разыгрываются в пяти категориях: среди юношей, девушек, мужчин, женщин и ветеранов.

20 октября. Чемпионат Кыргызстана среди команд Топ-лиги по футболу, 24-й тур

«Абдыш-Ата» — «Илбирс»,

«Нефтчи» — «Академия».

Национальное первенство возобновляется после паузы, связанной с участием сборной КР в товарищеском матче с Малайзией. До конца остается немного, и самое интересное впереди.

20-21 октября. Чемпионат мира среди мастеров по самбо. Касабланка (Марокко)

Кыргызстанцы ежегодно ездят на эти состязания и выигрывают медали. Среди фаворитов они и ныне.

20-28 октября. Чемпионат мира по вольной, греко-римской и женской борьбе. Будапешт (Венгрия)

Это одно из главных спортивных событий года для Кыргызстана. В строю золотое поколение отечественных борцов, которые наверняка не ударят в грязь лицом на турнире такого уровня.

21 октября. Чемпионат Кыргызстана среди команд Топ-лиги по футболу, 24-й тур

«Дордой» — «Кара-Балта»,

«Алга» — «Алай».

В первом матче «Дордой» не должен испытать проблем. Во втором предсказать победителя трудно. Если «Алга» хочет и дальше бороться за «золото», ей ни в коем случае нельзя уступать.