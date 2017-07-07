13:36
+36
USD 69.63
EUR 79.02
RUB 1.16
Спорт

Легкоатлетка Дарья Маслова выиграла «золото» на чемпионате Азии

Кыргызстанка Дарья Маслова выиграла «золото» на чемпионате Азии по легкой атлетике. Об этом ИА «24.kg» сообщил тренер Виктор Борисов.

Соревнования начались 6 июля в городе Бхубанешваре (Индия). В первый же день у КР появилась награда высшего достоинства. Дарья Маслова выступала на дистанции 5 тысяч метров. Ее итоговый результат составил 15 минут 57,95 секунды (на 2 секунды быстрее представительницы ОАЭ, финишировавшей второй).

Соревнования продолжаются. Всего КР на этом ЧА представляют шесть легкоатлетов.
Ссылка:
просмотров: 140
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстанцы выиграли четыре медали на международном турнире по легкой атлетике
У кыргызстанцев 16 медалей на международных соревнованиях по легкой атлетике
В Кыргызстане подвели итоги чемпионата страны по легкой атлетике
На Иссык-Куле прошла спартакиада «Здоровая нация — процветающая страна»
Сборная Кыргызстана в десятке лучших в медальном зачете Исламских игр
Кыргызстанка выиграла два «золота» на международном турнире по легкой атлетике
Исламские игры: Дарья Маслова выиграла «бронзу» и установила рекорд Кыргызстана
Кыргызстанец Александр Требунский победил на универсиаде в России
Всемирный день легкой атлетики: как в Бишкеке поздравляли королеву спорта
Легкоатлеты из Кыргызстана выиграли три «золота» на соревнованиях в Алматы
Популярные новости
Самбисты из&nbsp;Кыргызстана выиграли 12&nbsp;медалей в&nbsp;первый день чемпионата Азии Самбисты из Кыргызстана выиграли 12 медалей в первый день чемпионата Азии
Картинг для взрослых и&nbsp;детей Картинг для взрослых и детей
У&nbsp;кыргызстанцев еще семь медалей на&nbsp;чемпионате Азии по&nbsp;самбо У кыргызстанцев еще семь медалей на чемпионате Азии по самбо
Спортивный календарь с&nbsp;3 по&nbsp;9 июля Спортивный календарь с 3 по 9 июля
Бизнес
В&nbsp;роуминге от&nbsp;О! 1&nbsp;мегабайт всего 1&nbsp;сом в&nbsp;России, Казахстане и&nbsp;Турции В роуминге от О! 1 мегабайт всего 1 сом в России, Казахстане и Турции
С&nbsp;MegaCom в&nbsp;России и&nbsp;Казахстане Интернет как дома! С MegaCom в России и Казахстане Интернет как дома!
БТА Банк принимает оплату за&nbsp;услуги интернет-провайдера Megaline БТА Банк принимает оплату за услуги интернет-провайдера Megaline
Хит продаж! Успейте купить ультрабюджетный смартфон O!Phone 4G Хит продаж! Успейте купить ультрабюджетный смартфон O!Phone 4G