Легкоатлетка Дарья Маслова выиграла «золото» на чемпионате Азии

Кыргызстанка Дарья Маслова выиграла «золото» на чемпионате Азии по легкой атлетике. Об этом ИА «24.kg» сообщил тренер Виктор Борисов.

Соревнования начались 6 июля в городе Бхубанешваре (Индия). В первый же день у КР появилась награда высшего достоинства. Дарья Маслова выступала на дистанции 5 тысяч метров. Ее итоговый результат составил 15 минут 57,95 секунды (на 2 секунды быстрее представительницы ОАЭ, финишировавшей второй).

Соревнования продолжаются. Всего КР на этом ЧА представляют шесть легкоатлетов.