До начала летних Азиатских игр считанные дни. Современное пятиборье — один из самых интересных и трудных видов спорта, входящих в их программу. Пятиборцы из Кыргызстана далеко не мальчики для битья. Но стоит ли ждать от них медалей на Азиаде? О подготовке к играм и о том, что нужно, чтобы наши атлеты пробились в мировую элиту, 24.kg рассказал опытный Темирлан Айтимбетов.

Он родился в 1991 году в Бишкеке. В юности занимался футболом и самбо, а в пятиборье пришел в 17 лет. Его задатки в этом виде разглядел дядя — заслуженный тренер КР по волейболу Марат Сейтказиев. За короткое время Темирлан стал одним из лидеров сборной. Многократный чемпион КР и международных турниров, чемпион Казахстана, четырехкратный призер чемпионата Азии, обладатель кубка Центральной Азии. По образованию — тренер.

Тяга к разнообразию

— Многим людям тяжело овладеть одним видом спорта. А вы пять освоили. Трудно было?

— Не столько трудно, сколько интересно. Один вид надоедает.

Регулярно выступаю на чемпионате КР по фехтованию (однажды даже взял «золото»), выигрывал соревнования по триатлону, участвовал в марафоне. Но ничто не сравнится с пятиборьем. Тут я плаваю, фехтую, езжу верхом, бегаю и стреляю. Разнообразие!

— Какое из этих занятий любите больше всего?

— Почти все нравятся одинаково. Чуть меньше других — стрельба. Бывает, на последнем огневом рубеже волнуюсь и из-за этого проигрываю. Мог бы уже быть четырехкратным чемпионом Азии и призером Азиады.

— Всегда находите общий язык с лошадьми?

— На ком будем преодолевать препятствия, определяет жребий. Лошадей люблю, но незнакомые не всегда слушаются. Как-то на лицензионном турнире мой скакун дважды отказался взять барьер. Если бы не это, я бы попал на Олимпиаду-2016.

В пятиборье важно быть уравновешенным и уметь отдельно настроиться в психологическом плане на каждый из пяти видов. Это непросто. Благо, помогают наставники. В свое время мне много дал Игорь Закутний. Сейчас тренируют Виктор Мальцев, Виктор Казаков, Сергей Мягких и Александр Корнилов.

Фото Темирлана Айтимбетова. С тренером Виктором Мальцевым

Герои нового времени

— Чем занимаетесь на досуге?

— Играю с друзьями в футбол. В основном на позиции нападающего: люблю забивать голы.

— Кто из зарубежных пятиборцев вас восхищает?

— Многократный чемпион мира и Европы, победитель Олимпиады Александр Лесун. В Беларуси он оказался не нужен, но сумел подняться в России. Знаком с ним лично — пересекался на чемпионате мира.

— Какой турнир запомнился больше всего?

— Мемориал Амангельды Иманова-2017. Там выступали атлеты из восьми стран Европы и Азии. Мне удалось стать чемпионом.

На чемпионате Азии-2013 вместе с партнерами по сборной КР выиграл «серебро» в командном зачете. Это была первая медаль нашей страны на турнире такого уровня за долгое время.

— А как же ЧА-2016, прошедший на Иссык-Куле?

— Там я вновь стал вторым, но уже в личном зачете. До того наш взрослый спортсмен добивался такого успеха в 1997 году. Но, в целом, я тот чемпионат провалил. Мог брать три «золота», а взял «серебро» и две «бронзы». Старые пистолеты, из которых пришлось стрелять, не позволили проявить себя в полной мере.

— Конкурентов в КР у вас много?

— Несколько крепких ребят по разным причинам завершили карьеру. Им на смену пришли не менее талантливые Родион Хрипченко, Василий Лукьянов, Илья Мягких, Азамат уулу Бекзат... Около десятка классных атлетов наберется. Я в сборной самый старший.

Между молотом и наковальней

— Какие воспоминания от Азиатских игр-2014?

— Я стал шестым, лишь чуть-чуть не дотянув до пьедестала.

После соревнований, оценив мои перспективы, меня приглашали выступать за другую страну. Отказался. Надеялся, и в Кыргызстане оценят.

— Хорошо подготовились к предстоящей Азиаде?

— Провели лишь одни сборы, да и те зимой. Остальное время занимались как обычно. Государство сократило нам финансирование, объяснив это тем, что наш вид неприоритетный. Требует от нас побед на мировой арене, но как их одержать без должной материальной поддержки? Замкнутый круг получается.

В рамках подготовки выступил на турнирах в КР и Казахстане. С этим багажом еду на Азиатские игры. Там будет настоящая «мясорубка»! Противники опытны и уверены в себе. В отличие от нас, прошли хорошую обкатку на этапах Кубка мира. Главные соперники — корейцы, среди которых чемпион мира 2017 года Джин-Хва Жунг. Он получает от государства $150 тысяч в год.

— А у вас большая стипендия?

— Выиграв «серебро» на ЧА-2016, семь месяцев получал 25 тысяч сомов. Потом стипендию резко сократили до восьми тысяч. После победы на мемориале Иманова вновь ненадолго подняли до 25-ти. А сейчас получаю пять тысяч. Этой суммы не хватает даже на неделю.

Несмотря ни на что, на Азиаде буду бороться до последнего. Могу занять пятое-шестое место. А если попрет, то и в тройку войду.

На 100 процентов

— Как вы с такой стипендией выживаете?

— Третий год работаю тренером. Есть ученики совсем юные, а есть и мастера спорта. Уже упомянутый Азамат уулу Бекзат — самый перспективный спортсмен. За год нашей с ним работы он заметно вырос. Соревнуется со мной на турнирах. Опасный соперник!

— Долго будете играющим тренером?

— Хочу поехать на Олимпиаду-2020. Причем, не как турист. Наш уровень позволяет войти в десятку лучших на ОИ. Только надо, чтобы государство или хотя бы федерация нас активнее поддерживали. Нам нужно чаще ездить на этапы Кубка мира и состязаться с сильнейшими.

После ОИ закончу карьеру. Хочу полностью сосредоточиться на работе и воспитать чемпионов мира и Азии.

— Это возможно?

— В стране отличные природные условия для этого. Неспроста в советское время Александр Тарев и Виктор Казаков были чемпионами мира. И сейчас есть одаренные дети, способные со временем прославить Кыргызстан. Наставникам надо бегать за ними и с самого раннего возраста вести к спортивному олимпу. Повзрослевшие таланты надо любой ценой удерживать в спорте и помогать им раскрыться на 100 процентов. Я готов все это делать.

Наш вид недешевый. Основную часть экипировки покупаем сами. И бассейна только для пятиборья в КР нет. На тех объектах, где плаваем, государство оплачивает час тренировок в день. Для воспитания чемпионов этого мало. Родителям приходится доплачивать за детей из своего кармана. Тех, у кого денег нет, из бассейна выгоняют. Эту систему нужно менять.

Фото Виктора Мальцева. Темирлан Айтимбетов намерен биться до последнего на Азиатских играх

Корейский опыт

— Слышал, нашим пятиборцам помогают корейцы.

— Они подарили нам инвентарь для фехтования. Самое главное — ежегодно устраивают нашей национальной команде сборы на своей территории и за свой счет. Обмениваемся опытом, проводим спарринги. Хорошо и нам, и им.

Пятиборье в Корее развито отлично. Государство в него охотно вкладывает, и в каждой из восьми провинций огромная конкуренция. Отсюда высокие результаты корейских атлетов.

Фото Темирлана Айтимбетова. На сборах в Корее. 2015 год

— Ведь есть же позитив: побеждаете в КР и Казахстане,ездите на сборы в Корею...

— Есть. Но охота показать себя всему миру. В КР есть виды спорта, которые государство поддерживает гораздо больше нашего. Но их, кроме как у нас в стране, нигде не знают. А у нас олимпийский вид, и такое отношение. Дайте нам шанс! Мы способны на многое.