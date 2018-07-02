У кыргызстанцев три «золота» на международном турнире по пятиборью

У кыргызстанцев три «золота» на международном турнире по современному пятиборью. Об этом ИА «24.kg» сообщил главный тренер сборной КР Виктор Мальцев.

По его словам, в Бишкеке прошел открытый Кубок Центральной Азии. Участвовали спортсмены из КР, Казахстана, Кореи, России и Бразилии.

Среди мужчин в командном зачете победило трио из КР — Родион Хрипченко, Василий Лукьянов, Темирлан Айтимбетов. На втором месте корейцы, на третьем — казахстанцы. В личном зачете у Хрипченко «золото», а у Лукьянова — «серебро». «Бронзу» выиграл кореец Ли Джонг.

Среди женщин тройку призеров составили Чой Юхье (Корея), Татьяна Швайберова и Алина Сингх (обе из КР), а среди юношей — Азамат уулу Бекзат (КР), Глеб Аметов (Казахстан) и Игорь Ярцев (КР).

Фото из архива ИА «24.kg». Турнир по верховой езде в рамках чемпионата по пятиборью

«В рамках турнира также проходил чемпионат КР. Среди мужчин пьедестал почета заняли Родион Хрипченко, Василий Лукьянов и Темирлан Айтимбетов, а среди женщин — Татьяна Швайберова, Алина Сингх и Мария Штукина», — отметил Виктор Мальцев.

«Для наших и многих зарубежных атлетов этот турнир стал важным этапом подготовки к предстоящим летним Азиатским играм», — добавил он.