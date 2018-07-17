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Спорт

Кыргызстанец стал чемпионом Казахстана по пятиборью

Фото В.Мальцева. Кыргызстанец Темирлан Айтимбетов - чемпион Казахстана по пятиборью

Кыргызстанец стал чемпионом Казахстана по современному пятиборью. Об этом ИА «24.kg» сообщил главный тренер сборной КР Виктор Мальцев.

Открытый турнир прошел в Капшагае. Участвовали около 30 спортсменов из РК, КР и Таиланда. «Мы отвезли за свой счет пятерых атлетов, — отметил Виктор Мальцев. — Темирлан Айтимбетов набрал 1389 очков и занял первое место. Особенно здорово он смотрелся в фехтовании, выиграв 25 боев из 28».

«Для нас этот чемпионат был важной ступенью подготовки к Азиатским играм, которые начнутся через месяц в Индонезии. При столь же уверенном выступлении, как сейчас, Темирлан Айтимбетов может выиграть там медаль», — добавил Виктор Мальцев.
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