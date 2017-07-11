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Спорт

Кыргызстанец выиграл «золото» на международном турнире по пятиборью

Кыргызстанец выиграл «золото» на международном турнире по современному пятиборью. Об этом ИА «24.kg» сообщил главный тренер сборной КР по данному виду спорта Виктор Мальцев.

По его словам, 7-11 июля в Казахстане параллельно прошло два крупных турнира. В общей сложности участвовали более 80 атлетов из 11 стран.

На первом турнире спортсмены до 18 лет боролись за рейтинговые очки на юношескую Олимпиаду-2018. Среди юношей очки набрали Василий Лукьянов (занял восьмое место), Айдар Кенжебаев (14-е), Азамат уулу Бекзат (20-е) и Никита Сингх (21-е). Среди девушек рейтинговые очки в активе Екатерины Таревой (пятое место), Марии Штукиной (восьмое), Татьяны Швайберовой (девятое) и Элины Зеленковой (12-е). «До начала ОИ состоится еще масса рейтинговых стартов, и у кыргызстанцев будет возможность увеличить количество очков. Пробиться на юношеские игры способны два-три пятиборца из КР, — отметил Виктор Мальцев. — В этом году рейтинговые соревнования пройдут в КР, Чехии и Японии».

Виктора Мальцева
Фото Виктора Мальцева. Темирлан Айтимбетов - победитель международного турнира "Мемориал Амангельды Иманова"

Второй турнир – традиционный мемориал Амангельды Иманова. Среди мужчин, обойдя множество крепких конкурентов, первым стал Темирлан Айтимбетов. «Это турнир с богатой историей. Нашим пятиборцам не удавалось победить на нем 32 года. В 1985-м его выиграл трехкратный чемпион мира Юрий Хоришко, — сказал Виктор Мальцев. – Результаты Айтимбетова радуют: он кандидат на попадание на взрослую Олимпиаду-2020. Также на нее может пробиться Родион Хрипченко».
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