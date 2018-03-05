Кыргызстанцы показали лучший результат в истории выступлений на ЧА по борьбе

Кыргызстанцы показали лучший результат в истории выступлений на чемпионатах Азии по борьбе.

Турнир прошел с 27 февраля по 4 марта в Бишкеке. В программе было три вида борьбы – греко-римская, вольная и женская. В каждом разыгрывалось по 10 комплектов наград.

Наши «греко-римляне» взяли восемь медалей, вольники – две, девушки – одну. В целом, у сборной КР 11 наград – две золотые, три серебряные и шесть бронзовых. Это ее лучший результат по общему числу медалей за все время выступлений на континентальных первенствах. Предыдущим рекордом были 10 наград, завоеванные в Бангкоке на ЧА-2016.

На чемпионате Азии-2007, также проходившем в Бишкеке, у сборной КР было восемь медалей: по четыре золотые и бронзовые.