Кыргызстанка заняла третье место на чемпионате Азии по женской борьбе

Кыргызстанка Мээрим Жуманазарова заняла третье место на чемпионате Азии по женской борьбе.

Турнир стартовал сегодня в Бишкеке. Разыграно пять комплектов наград. В весовой категории 50 килограммов КР представила Саяна Баизова, а в весе 59 кг – Нураида Анаркулова. Обе уступили дебютные схватки и выбыли из борьбы. В весе 55 кг кыргызстанок не было.

В категории 76 кг Айпери Медет кызы проиграла дважды и заняла пятое место.

Мээрим Жуманазарова боролась в весе 68 кг. На старте она победила Май Хаякаву (Япония), затем уступила Тументсетсег Шаркху (Монголия), а в схватке за «бронзу» одолела Диваю Какран (Индия).

Завтра, 2 марта, в рамках ЧА по женской борьбе пройдут состязания еще в пяти весовых категориях.