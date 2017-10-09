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Спорт

Спортивный календарь с 9 по 15 октября

9-14 октября. Международные соревнования по бильярду на приз И.Саввиди. Ростов-на-Дону (Россия)

В программе турнир в дисциплине «московская пирамида». Участвуют сильнейшие мастера кия из разных стран. В их числе и кыргызстанцы. 

9-14 октября. Международные соревнования среди юниоров по теннису. Шымкент (Казахстан) 

В юношеской части турнира играют около 50 спортсменов из восьми стран. Среди них кыргызстанец Кирилл Кистанов. 

9-15 октября. Международные соревнования серии Futures среди мужчин по теннису. Анталья (Турция) 

За победу борются более 70 игроков из 30 стран, в том числе представитель Кыргызстана Намазбек Дюшембиев. 

10 октября. Отборочные соревнования на Кубок Азии-2019 по футболу. Группа A, четвертый тур. Янгон (Мьянма) 

Cборная Мьянмы — сборная Кыргызстана. 

Для нашей команды это ключевой поединок отборочного раунда, от исхода которого во многом зависит ее попадание в финальную стадию континентального первенства. Надо постараться «зацепить» хотя бы ничью. Месяцем ранее команды должны были сыграть в Бишкеке в рамках третьего тура квалификационного турнира, но матч не состоялся

11-17 октября. Соревнования «Золотая осень 2017» по шахматам. Бишкек, академия «Алтын туйун»

Медали разыгрываются в дисциплине «быстрые шахматы» среди юношей и девушек в трех возрастных категориях: до 9, 13 и 17 лет. 

12-16 октября. Первенство мира по самбо. Нови-Сад (Сербия) 

Борьба за победу разворачивается среди юношей и девушек, юниоров и юниорок. В 2016 году на аналогичном турнире кыргызстанцы завоевали семь медалей. В этот раз в составе отечественной сборной выступают около 10 спортсменов. 

14 октября. Топ-лига — чемпионат Кыргызстана по футболу, 19-й тур 

«Кара-Балта» — «Алга» (Бишкек). Кара-Балта, 

«Нефтчи» (Кочкор-Ата) — «Абдыш-Ата» (Кант). Кочкор-Ата. 

Первый поединок мало что решает в турнирном плане. Второй куда важнее: в случае победы или ничьей «Абдыш-Ата» гарантирует себе «серебро» чемпионата. 

15 октября. Отборочные соревнования на чемпионат Азии-2018 по футзалу. Зона «Юг—Центр», группа A, первый тур 

Cборная Кыргызстана — сборная Туркменистана. Тебриз (Иран). 

Финальная стадия чемпионата Азии пройдет в феврале в Китайском Тайбэе. Чтобы туда пробиться, нашей команде необходимо занять в отборе не ниже второго места. Кроме нее и сборной Туркменистана, путевки на ЧА в этой группе оспаривают команды Узбекистана и Непала. 

15 октября. Топ-лига — чемпионат Кыргызстана по футболу, 19-й тур 

«Алай» (Ош) — «Дордой» (Бишкек), Ош. 

В этом сезоне команды встречались друг с другом семь раз в четырех разных турнирах: Кубке АФК, Топ-лиге, кубке и суперкубке КР. Поединки проходили с переменным успехом. Недавний матч на кубок страны выиграл столичный клуб. Ныне победа ему нужна гораздо больше. «Алай» уже чемпион, а «Дордой» борется за «серебро» с «Абдыш-Атой».
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