Азиатские игры: копилка сборной Кыргызстана пополнилась еще тремя медалями

Копилка сборной Кыргызстана сегодня пополнилась еще тремя медалями на Азиатских играх в помещениях и по боевым искусствам, проходящих в Ашхабаде. Об этом сообщает официальный сайт состязаний.

В рамках игр продолжается турнир по борьбе на поясах. Сегодня отношения выясняют борцы классического стиля.

В дневной части соревновательной программы на ковры вышли 13 кыргызстанцев, в том числе те, кто днем ранее выступал на турнире борцов-вольников. Бактияр кызы Нурзат, Шаршеналы уулу Мадаминбек (оба в весе до 70 килограммов) и Орозбек Аширов (до 100 кг) добрались до полуфинала, где уступили представителям Туркменистана, и взяли «бронзу».

Еще три кыргызстанца, Мийзамидин кызы Мээрим, Тынчтыкбек уулу Бекзат (оба в весе до 55 кг) и Эрланбек Мурзабеков (до 60 кг) идут без поражений и в вечерней части программы проведут схватки за «золото».

Мээрим Момунова (до 60 кг) по ходу турнира победила иранку и филиппинку и проиграла двум хозяйкам ковра. Состязания в ее категории закончатся вечером и, скорее всего, Момунова также не останется без медали.

Фото ashgabat2017. Положение стран в медальном зачете Азиатских игр

В активе сборной КР уже 20 наград. В медальном зачете Азиады страна сохраняет 13-ю строчку.