Азиатские игры: у кыргызстанцев пять медалей на турнире по борьбе на поясах

Кыргызстанцы выиграли пять медалей на турнире по борьбе на поясах в рамках Азиатских игр в помещениях и по боевым искусствам, продолжающихся в Ашхабаде. Об этом сообщил официальный сайт состязаний.

На турнире по борьбе на поясах у Кыргызстана самое большое представительство среди всех видов — 34 спортсмена. Сегодня на ковры вышли 19. Пятеро завоевали «бронзу» — Кадыр Келсинбеков (весовая категория до 100 килограммов), Ильяс Нишанов (свыше 100 кг), Анара Рыскулова (до 55 кг), Алибай кызы Уулкан (до 65 кг) и Назира Арзыбекова (свыше 70 кг).

В активе Алибай кызы Уулкан и Назиры Арзыбековой уже по две «бронзы» на этой Азиаде. Днем ранее они отличились на турнире по традиционной борьбе.

Позднее копилка сборной Кыргызстана по борьбе на поясах может пополниться еще несколькими наградами, поскольку некоторые спортсмены продолжают выступление.

Всего на счету Кыргызстана на Азиаде 13 медалей — золотая, три серебряные и девять бронзовых. В медальном зачете страна идет на девятом месте.