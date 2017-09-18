Спортивный календарь с 18 по 24 сентября

14-21 сентября. Чемпионат Азии среди юниоров по ушу. Куми (Южная Корея)

От Кыргызстана участвуют две команды: по ушу-саньшоу и традиционному ушу. В обеих по три бойца.





15-19 сентября. Международные соревнования среди юношей по боксу. Талас

Турнир посвящен памяти ветерана ВОВ и труда М.Мураталиева. Участвуют спортсмены 2002-2003 годов рождения. Медали разыгрываются в 15 весовых категориях.





15-21 сентября. Чемпионат Азии среди лиц с ограниченными возможностями здоровья по шахматам. Бишкек

Турнир проводится впервые в истории. Инициировала его отечественная шахматная федерация. Для игроков из Кыргызстана этапом подготовки к нему был недавний чемпионат республики.

16-27 сентября. Азиатские игры в помещениях и по боевым искусствам. Ашхабад (Туркменистан)

За победу борются 6 тысяч атлетов из 65 стран. В программе 21 вид спорта. Кыргызстан представляют более 150 спортсменов в 17 видах. Они способны выиграть не один десяток медалей. Наши спортсмены в фаворитах в таких видах, как борьба, бильярд, бальные танцы, джиу-джитсу, футзал, кикбоксинг, тайский бокс, самбо, таэквондо, борьба на поясах, легкая атлетика и плавание.

18-22 сентября. Международные соревнования MoscowGames. Москва (Россия)

Запланированы турниры по восьми видам спорта, в том числе по пляжному волейболу, где выступит «Улар» — действующий чемпион Кыргызстана среди мужчин.





18-24 сентября. Международные соревнования серии Futures среди мужчин по теннису. Шымкент (Казахстан)

Участвуют около 60 мастеров ракетки из 17 стран. Среди них представитель Кыргызстана Данияр Дулдаев.

18-24 сентября. Международные соревнования среди женщин по теннису. Шымкент (Казахстан)

Звание сильнейшей оспаривают более 40 спортсменок из девяти стран, в том числе четыре кыргызстанки.

20 сентября. Отборочные соревнования на чемпионат Азии-2018 по футболу. Группа С, второй тур. Кередж (Иран)

Сборная Кыргызстана — сборная Ливана.

В группе С, помимо сборных КР и Ливана, играют команды Ирана, Афганистана и Бутана. Возрастная категория футболистов — до 16 лет. Все соперники, не считая хозяев, отечественной дружине вполне по зубам.

22 сентября. Международные соревнования Phoenix 3. Лондон (Великобритания)

Запланированы профессиональные бои по тайскому боксу и смешанным единоборствам (ММА). Поединок по правилам муай тай в весе 69,85 килограмма проведет Рафаэль Физиев (Кыргызстан). Противостоять ему будет Лейтон Коллимор (Великобритания). В схватке по правилам ММА в весе 61,2 кг уроженка КР Антонина Шевченко сразится с Аниссой Хадауи (Марокко).

22 сентября. Отборочные соревнования на чемпионат Азии-2018 по футболу. Группа С, третий тур. Кередж (Иран)

Сборная Кыргызстана — сборная Бутана.

В этом туре нашей команде противостоит, пожалуй, наименее грозный соперник. Важно обыграть его и сохранить силы перед решающим, самым трудным поединком.

23 сентября. Горный полумарафон «Кара-Булак». Чуйская область

Мероприятие проводится третий год. Участвуют более ста атлетов из КР и стран СНГ. Помимо традиционного забега на высоте 2,2 тысячи метров над уровнем моря, запланирована велогонка. Дистанция — 21,1 километра.

23 сентября. Кубок Кыргызстана по футболу, финал. Бишкек, стадион имени Д.Омурзакова, 19.00

«Дордой» (Бишкек) — «Алай» (Ош).

В этом сезоне команды встречались не раз: в матче за суперкубок КР, на Кубке АФК и в чемпионате республики. Зачастую их поединки непредсказуемы. Тем интереснее будет наблюдать за нынешним противостоянием.

24 сентября. Международные соревнования RussianChallenge 4 по кикбоксингу. Москва (Россия)

В программе девять боев. В главном бою вечера в весовой категории 71 килограмм встречаются Дастан Шаршеев (Кыргызстан) и Рашид Салихов (Россия).

24 сентября. Отборочные соревнования на чемпионат Азии-2018 по футболу. Группа С, четвертый тур. Кередж (Иран)

Сборная Ирана — сборная Кыргызстана.

Футбольным и футзальным командам из Кыргызстана «везет»: очень часто на различных турнирах им приходится играть против хозяев. Так получилось и в этот раз. В матче с иранцами нашим важно хорошо настроиться и не проиграть еще до выхода на поле.