Открытие мотосезона: пробег и шоу каскадеров

У мотоциклистов Кыргызстана сегодня праздник — открытие сезона. В Бишкеке в честь этого прошли мотопробег и яркое каскадерское шоу.

Собрались крутые «перцы» возле одного бара. Мотоциклы на любой вкус — и спортивные, и гражданские. Человек 10–20 приехали на скутерах. Вид у байкеров презентабельный, одухотворенный, трезвый и дружелюбный. Неопрятных и патлатых не заметил. Зато колоритных полно. У одного, например, шлем в виде головы пришельца из фильма «Хищник», другой нарядился в костюм Супермена. Были и озорные девушки-байкеры в пестрых юбках. Зеваки в восторге.

Вадим Катков — начинающий мотоциклист. Специально приехал на пробег из Новосибирска. У него спортивная «Хонда». «Купил ее в прошлом году и наслаждаюсь каждой минутой езды. На ней и приехал в Бишкек из России за три дня, — рассказал он. — Тут у меня друзья и знакомые, и их становится все больше. Впервые оказался здесь в декабре 2016-го по приглашению главы Сообщества мотоциклистов Кыргызстана Аската Сеитбекова. Тусовка замечательная! Очень весело. Обязательно приеду еще».

«А я езжу лет 20. Сейчас у меня туристический эндуро-мотоцикл BMW. Такие пробеги — уже часть жизни! — признался бишкекчанин Артем Черемных. — Люблю путешествовать. Ездил на мотоцикле в Мурманск, на Байкал… На территории СНГ был практически везде, кроме Туркмении».

Фото ИА «24.kg». В мотопробеге участвовали более 300 человек из Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана и России

Стройной длинной колонной байкеры проехали по основным городским магистралям. Публика на тротуарах и остановках удивляется: откуда столько мотоциклистов? Автомобилисты так вообще в шоке. Обычно они хозяева на любой трассе, и некоторые не гнушаются подрезать байкеров, желая доказать это. А тут приходится смирно стоять у перекрытой трассы и ждать, пока мотоциклисты проедут.

На площади Победы организаторы устроили шоу. Вначале — конкурс «Самый медленный». Суть — занять последнее место в заезде. Оказалось, медленно ехать на мотоцикле не так уж просто! Потом на площадку выехали два автомобилиста-дрифтера и продемонстрировали искусство управляемого заноса. Испытывали покрышки до тех пор, пока те не лопнули.

Тут к паре мотоциклов привязали старые шины, и на них сели «пассажиры». Байкеры стали маневрировать между конусами, а «пассажиры», дабы не упасть, вцепились в покрышки. Забава для самых отчаянных!

Наконец, показались трюкачи из группы с остроумным названием «КазахStunt». Проехались на заднем колесе, на переднем, сидя на руле, стоя на сидении… Трюки, которые многим бы и в голову не пришли, они без видимых усилий воплощают наяву.

«Нас трое, мы из Алматы, — рассказал член группы «КазахStunt» Вячеслав Хлопцев. — Подготовили для выступления такие элементы, как «стоппи», «вилли», «бернаут», «серкл» и кучу других с непонятными названиями! А вообще у нас турне. Уже побывали на открытии мотосезона в Узбекистане, Шымкенте. После вас поедем в Алматы и Астану. У вас мы в четвертый раз. Организация праздника на высшем уровне. Ребята очень дружные, как надо встречают гостей. Все хотят ехать сюда. Здесь круто и тепло!»

Аскат Сеитбеков был не только организатором, но и ведущим шоу. Объяснял непосвященной публике, кто какой трюк выполняет.

— Цель сегодняшнего события — сообщить всем, что мы появились на дорогах, — сказал он ИА «24.kg». — Раньше со стороны некоторых людей в отношении байкеров было непонимание, но сейчас ситуация лучше. Ломаем стереотип, созданный западной киноиндустрией, который предполагает, что байкеры — волосатые, бородатые бандиты. Проводим благотворительные акции, реализуем социальные проекты.

— Проводится ли среди байкеров работа по соблюдению правил дорожного движения?

— Всегда! Байкеры, едва купившие мотоцикл, жаждут быстрой езды. Для таких необходима профилактика соблюдения ПДД. Проводим неформальные встречи с участием сотрудников ГАИ.