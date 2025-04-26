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Спорт

Состоится открытие футбольного стадиона в селе Беш-Кунгей

Сегодня состоится открытие нового футбольного стадиона «Достук Арена» в селе Беш-Кюнгей Чуйской области. Об этом сообщили в Кыргызском футбольном союзе.

Отмечается, что это первый футбольный стадион в истории независимого Кыргызстана, построенный с нуля.

Церемония открытия продолжится матчем 7-го тура премьер-лиги КР между футбольными клубами «Талант» и «Алга». Начало церемонии открытия — в 18.00, старт матча — в 20.00.

«Торжественное мероприятие будет сопровождаться концертной программой с участием известных отечественных звезд эстрады. Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров примет участие в церемонии открытия и впервые посетит матч отечественного чемпионата», — говорится в сообщении КФС.

Прямая трансляция церемонии и матча будет доступна на каналах «Кыргыз Спорт ТВ», «ЭЛТР Билим», «Регион ТВ».
Ссылка: https://24.kg/sport/327498/
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