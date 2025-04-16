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Спорт

Кыргызстанский боец ММА дебютирует в ONE Championship

Кыргызстанец Абдулгаджи Газиев 18 апреля в Бангкоке дебютирует в крупнейшем азиатском промоушене ONE Championship в бою с россиянином Иваном Бондарчуком. Об этом сообщается на сайте организации.

На турнире ONE Friday Fights 105 32-летний боец проведет поединок в полулегком весе (до 70,3 килограмма).

Абдулгаджи Газиев, известный под прозвищем Горец, представляет Бишкек и тренируется в клубах Phuket Fight Club и Galaktic Sports. 

Начал профессиональную карьеру в 2014 году и с тех пор провел 20 боев, одержав 18 побед при одном поражении и одной ничье. В его активе — выступления в таких организациях, как OCTAGON, WEF и Battle Promotion, а также серебряный пояс победителя MMA Series.

У 27-летнего Ивана Бондарчука это будет третье выступление в ONE.

Успешный дебют может приблизить Абдулгаджи Газиева к подписанию контракта в основной ростер ONE Championship на сумму $100 тысяч.

Турнир ONE Friday Fights 105 включает 12 поединков в четырех дисциплинах — муай-тай, кикбоксинг, ММА и сабмишн-грэпплинг.

Турнир начнется в 18.30.
Ссылка: https://24.kg/sport/326139/
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