Уроженка Кыргызстана Валентина Шевченко победила бразильянку Дженнифер Майю. Об этом пишет Sport 24.

По данным издания, в ночь на 22 ноября в Лас-Вегасе прошел турнир UFC 255. В со-главном бою чемпионка наилегчайшего женского дивизиона UFC Валентина Шевченко встретилась с бразильянкой Дженнифер Майей. На кону стоял титул наилегчайшего женского дивизиона, которым владела Шевченко.

Бой продлился все пять раундов и завершился победой Валентины Шевченко единогласным решением судей. Для нашей соотечественницы эта победа стала 20-й в картере при трех поражениях.

Добавим, что для Валентины Шевченко эта защита титула стала четвертой. Ранее были повержены Кэтлин Чукагян, Лиз Кармуш и Джессика Ай. Отобрала же она пояс у Йоанны Енджейчик в декабре 2018 года.

Ранее Антонина Шевченко, сестра Валентины, одержала досрочную победу на этом же турнире.