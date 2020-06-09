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Спорт

Фото дня. Удивительно женственная и прекрасная Айсулуу Тыныбекова

Чемпионка мира и трехкратная чемпионка Азии Айсулуу Тыныбекова выложила на своей странице в Instagram снимки с фотосессии.

Она поблагодарила фотографа Галину Бокову за отличную работу. «Эта сессия была запланирована еще с прошлого года. Я очень довольна результатом. Галина — прекрасный фотограф, с которой комфортно работать. Эта фотосессия войдет в мою копилку приятных воспоминаний», — написала спортсменка.

Айсулуу Тыныбекова — трехкратная чемпионка Азии (2016, 2017, 2019), чемпионка Азиатских игр — 2018, чемпионка мира — 2019.

На турнире по женской борьбе в рамках чемпионата Азии Айсулуу Тыныбекова завоевала бронзу.
Ссылка: https://24.kg/sport/155314/
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