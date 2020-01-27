Сборная Кыргызстана одержала вторую победу на футзальном турнире в Душанбе

Фото Ассоциации женского футбола КР. Женская сборная Кыргызстана (до 19 лет) по футзалу перед матчем с командой Таджикистана

Женская сборная Кыргызстана (до 19 лет) по футзалу 26 января победила команду Таджикистана в третьем туре международного турнира CAFA — 2020 по футзалу. Об этом сообщила Ассоциация женского футбола КР.

Голы забили Ырысбек кызы Кенжебубу (3-я минута) и Айтурган Аскарова (32-я минута). Итог — 2:0.

Турнир проходит в Душанбе. В первом туре Кыргызстан одолел Афганистан (3:0), во втором уступил Узбекистану (4:7). В следующем поединке, намеченном на 28 января, наша сборная встретится с командой Туркменистана.