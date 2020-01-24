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Спорт

Кыргызстан победил Афганистан на международном турнире по футзалу

Фото Ассоциации женского футбола КР. Женская сборная Кыргызстана (до 19 лет) по футзалу

Женская сборная Кыргызстана победила на старте международного турнира CAFA-2020 по футзалу. Об этом сообщила Ассоциация женского футбола КР.

Турнир проходит в Душанбе (Таджикистан) с 24-го по 29 января. Шесть команд играют по круговой системе. Возраст участниц — до 19 лет.

Сегодня в дебютном туре кыргызстанки со счетом 3:0 одолели афганок. Голы забили Айтурган Аскарова (12-я минута), Ырысбек кызы Кенжебубу (33-я минута) и Бактыгул Токтоболотова (34-я минута).

Во втором туре, намеченном на 25 января, наша команда сыграет со сборной Узбекистана.
Ссылка: https://24.kg/sport/141551/
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