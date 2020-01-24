Кыргызстан победил Афганистан на международном турнире по футзалу

Фото Ассоциации женского футбола КР. Женская сборная Кыргызстана (до 19 лет) по футзалу

Женская сборная Кыргызстана победила на старте международного турнира CAFA-2020 по футзалу. Об этом сообщила Ассоциация женского футбола КР.

Турнир проходит в Душанбе (Таджикистан) с 24-го по 29 января. Шесть команд играют по круговой системе. Возраст участниц — до 19 лет.

Сегодня в дебютном туре кыргызстанки со счетом 3:0 одолели афганок. Голы забили Айтурган Аскарова (12-я минута), Ырысбек кызы Кенжебубу (33-я минута) и Бактыгул Токтоболотова (34-я минута).

Во втором туре, намеченном на 25 января, наша команда сыграет со сборной Узбекистана.