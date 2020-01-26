12:45
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Спорт

Кыргызстанки проиграли узбекистанкам на турнире по футзалу в Душанбе

Фото ФФ КР. Женская сборная Кыргызстана по футзалу (до 19 лет)

Женская сборная Кыргызстана (до 19 лет) по футзалу 25 января проиграла команде Узбекистана во втором туре международного турнира CAFA — 2020. Об этом сообщила Ассоциация женского футбола КР.

В ходе встречи сборная КР вела со счетом 4:3, но в итоге уступила — 4:7. В ее составе отличились Бактыгуль Токтоболотова (3-я минута), Шахноза Ибраимова (23-я минута) и Айжан Боронбекова (24-я минута). Один мяч узбекистанки забили сами себе.

Турнир проходит в Душанбе. В дебютном матче Кыргызстан одолел Афганистан (3:0). 26 января в третьем туре наши спортсменки сыграют с таджикистанками.
Ссылка: https://24.kg/sport/141619/
просмотров: 165
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстан победил Афганистан на международном турнире по футзалу
Кыргызстан занимает 44-е место в мировом рейтинге футзала
Международный турнир по футзалу провели в Бишкеке
Кыргызстан узнал соперников по чемпионату Азии по футзалу
Кыргызстан разгромил Турцию в товарищеском матче по футзалу
Сборная Кыргызстана по футзалу победила команду Турции
Сборная Кыргызстана уступила команде Ирана в отборе на чемпионат Азии по футзалу
Кыргызстан победил Туркменистан в отборе на чемпионат Азии по футзалу
Сборная Кыргызстана по футзалу уступила команде Узбекистана
Сборная Кыргызстана по футзалу разгромила команду Узбекистана
Популярные новости
Ушел из&nbsp;жизни тренер Сатымкула Джуманазарова и&nbsp;Дарьи Масловой Ушел из жизни тренер Сатымкула Джуманазарова и Дарьи Масловой
Чемпион Бекболот Токтогонов: Хочу дать бой легенде дзюдо Тедди Ринеру Чемпион Бекболот Токтогонов: Хочу дать бой легенде дзюдо Тедди Ринеру
Опасная красотка из&nbsp;мира рестлинга: жесткая на&nbsp;ринге и&nbsp;яркая за&nbsp;его пределами Опасная красотка из мира рестлинга: жесткая на ринге и яркая за его пределами
Массовой дракой завершился баскетбольный матч в&nbsp;США Массовой дракой завершился баскетбольный матч в США
Бизнес
Вакансия. Постпредству АБР в&nbsp;Кыргызской Республике требуется секретарь Вакансия. Постпредству АБР в Кыргызской Республике требуется секретарь
Beeline открывает первый контакт-центр на&nbsp;юге страны Beeline открывает первый контакт-центр на юге страны
Купи флагман от&nbsp;Xiaomi, получи беспроводные наушники AirDots в&nbsp;подарок! Купи флагман от Xiaomi, получи беспроводные наушники AirDots в подарок!
Успешное развитие. Как в&nbsp;Ноокате внедрили новый способ очистки улиц Успешное развитие. Как в Ноокате внедрили новый способ очистки улиц
26 января, воскресенье
12:01
В 2019 году в Кыргызстане дешевле всего было жить в Таласской области В 2019 году в Кыргызстане дешевле всего было жить в Тал...
11:37
Кыргызстанки проиграли узбекистанкам на турнире по футзалу в Душанбе
11:00
Признаки токсичного начальника. Как сработаться с менеджером-деспотом
10:42
Дзюдоистам из Кыргызстана понадобилось менее 20 секунд для победы в Израиле
10:27
Об основных причинах увольнений бюджетников рассказали в Федерации профсоюзов
25 января, суббота
21:33
Гигантский беспилотник Falco Xplorer совершил первый полет
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 26 января: снег