Кыргызстанки проиграли узбекистанкам на турнире по футзалу в Душанбе

Фото ФФ КР. Женская сборная Кыргызстана по футзалу (до 19 лет)

Женская сборная Кыргызстана (до 19 лет) по футзалу 25 января проиграла команде Узбекистана во втором туре международного турнира CAFA — 2020. Об этом сообщила Ассоциация женского футбола КР.

В ходе встречи сборная КР вела со счетом 4:3, но в итоге уступила — 4:7. В ее составе отличились Бактыгуль Токтоболотова (3-я минута), Шахноза Ибраимова (23-я минута) и Айжан Боронбекова (24-я минута). Один мяч узбекистанки забили сами себе.

Турнир проходит в Душанбе. В дебютном матче Кыргызстан одолел Афганистан (3:0). 26 января в третьем туре наши спортсменки сыграют с таджикистанками.