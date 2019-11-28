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Спорт

Сборная Кыргызстана по футболу потеряла две позиции в рейтинге ФИФА

Фото ФФ КР. Сборная Кыргызстана по футболу

Национальная сборная Кыргызстана по футболу потеряла две позиции в обновленном сегодня рейтинге ФИФА.

В тройке лидеров рейтинга — Бельгия (1 765 очков), Франция (1 733) и Бразилия (1 712).

Кыргызстан (1 240 очков) — 96-й.

Предыдущий рейтинг вышел 24 октября. В нем наша сборная была 94-й. С тех пор она провела три матча. Проиграла товарищескую встречу Узбекистану (1:3), в отборе на чемпионат мира — 2022 и Кубок Азии — 2023 уступила Японии (0:2) и разошлась миром с Таджикистаном (1:1).

Соперники Кыргызстана по отборочной группе занимают в рейтинге следующие места: Япония (1 500 очков) — 28-е, Таджикистан (1 152) — 121-е, Мьянма (1 081) — 136-е, Монголия (906) — 190-е.

Последнюю в уходящем году версию рейтинга выпустят 19 декабря.
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