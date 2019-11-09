22:03
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Спорт

Сборная Кыргызстана по футболу проиграла команде Узбекистана

Национальная сборная Кыргызстана по футболу проиграла команде Узбекистана.

Товарищеский матч прошел 9 ноября в Ташкенте, став для обеих команд этапом подготовки к отборочным соревнованиям на чемпионат мира — 2022 и Кубок Азии — 2023. Хозяева поля взяли верх со счетом 3:1. Они забили голы на 11-й, 53-й и 80-й минутах. В составе сборной КР на 30-й минуте отличился Фархат Мусабеков.

«Далеко не все у нас получилось. Этому есть объективные причины. Ребята старались, была самоотдача. У нас есть время сделать выводы и подготовиться к домашним матчам квалификации», — сказал после матча наставник сборной КР Александр Крестинин.

В рамках отбора на ЧМ 14 ноября в Бишкеке сборная КР встретится с командой Японии.
Ссылка:
просмотров: 82
Версия для печати
Материалы по теме
Федерация футбола Кыргызстана показала, как подготовила стадион к игре с Японией
Сборная Кыргызстана победила команду ОАЭ в отборе на чемпионат Азии по футболу
Победа «Манчестер Юнайтед» и проигрыш «Ромы». Итоги четвертого тура Лиги Европы
Лига чемпионов. «Реал» и «Тоттенхэм» разгромили соперников в четвертом туре
Лига чемпионов. «Челси» и «Аякс» забили друг другу восемь голов в четвертом туре
«Алга» — бронзовый призер чемпионата Кыргызстана по футболу
«Реал» — «Галатасарай», «Зенит» — «РБ Лейпциг». Анонс тура Лиги чемпионов
«Дордой» — 11-кратный чемпион Кыргызстана по футболу
Алимардон Шукуров: Хочу попасть в «Барселону» и сыграть на чемпионате мира
«Алга» разгромила соперника в 26-м туре Кыргызской премьер-лиги
Популярные новости
Сборная Кыргызстана победила команду ОАЭ в&nbsp;отборе на&nbsp;чемпионат Азии по&nbsp;футболу Сборная Кыргызстана победила команду ОАЭ в отборе на чемпионат Азии по футболу
Лига чемпионов. &laquo;Реал&raquo; и&nbsp;&laquo;Тоттенхэм&raquo; разгромили соперников в&nbsp;четвертом туре Лига чемпионов. «Реал» и «Тоттенхэм» разгромили соперников в четвертом туре
Сборная Кыргызстана по&nbsp;хоккею разгромила команду ОАЭ в&nbsp;отборе на&nbsp;Олимпиаду Сборная Кыргызстана по хоккею разгромила команду ОАЭ в отборе на Олимпиаду
Победа &laquo;Манчестер Юнайтед&raquo; и&nbsp;проигрыш &laquo;Ромы&raquo;. Итоги четвертого тура Лиги Европы Победа «Манчестер Юнайтед» и проигрыш «Ромы». Итоги четвертого тура Лиги Европы
Бизнес
Защищаем ребенка: устанавливаем настройки безопасности в&nbsp;соцсетях Защищаем ребенка: устанавливаем настройки безопасности в соцсетях
&laquo;Халык Банк&raquo;&nbsp;&mdash; генеральный спонсор чемпионата&nbsp;КР по&nbsp;футзалу на&nbsp;сезон 2019-2020 «Халык Банк» — генеральный спонсор чемпионата КР по футзалу на сезон 2019-2020
Счастливый четверг в&nbsp;O!Store&nbsp;&mdash; новые СКИДКИ на&nbsp;смартфоны Счастливый четверг в O!Store — новые СКИДКИ на смартфоны
Четыре выходных подряд! Устраивайтесь поудобнее, выбирайте 150 телеканалов Четыре выходных подряд! Устраивайтесь поудобнее, выбирайте 150 телеканалов
9 ноября, суббота
21:53
Улица имени Курманбека Бакиева. В правительстве назвали решение незаконным Улица имени Курманбека Бакиева. В правительстве назвали...
21:51
Сборная Кыргызстана по футболу проиграла команде Узбекистана
21:33
Xiaomi представила удлиненный и недорогой смартфон Qin 2 Pro
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 10 ноября: местами дождь
20:26
Огромный камень выпал из кузова грузовика и едва не влетел в легковушку