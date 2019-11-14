Сборная Кыргызстана по футболу проиграла команде Японии

Фото из архива ФФ КР. Сборная Кыргызстана по футболу

Национальная сборная Кыргызстана по футболу сегодня со счетом 0:2 проиграла команде Японии.

Отборочный матч на чемпионат мира — 2022 и Кубок Азии — 2023 в группе F прошел в Бишкеке. Голы забили Такуми Минамино (41-я минута, с пенальти) и Гэнки Харагути (54-я минута).

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В другом матче в этой группе Мьянма одолела Таджикистан (4:3).

По итогам тура у Японии стало 12 очков. Она уверенно лидирует в группе. Следом идут Кыргызстан и Таджикистан (по шесть очков).

Следующий тур пройдет 19 ноября: Кыргызстан дома сразится с Таджикистаном, а Мьянма — с Монголией.

Ранее наша команда уступила сборной Таджикистана (0:1), одолела Мьянму (7:0) и Монголию (2:1).