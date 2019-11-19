Сборная Кыргызстана по футболу сыграла вничью с командой Таджикистана

Национальная сборная Кыргызстана по футболу сегодня сыграла вничью (1:1) с командой Таджикистана.

Счет открыл на 17-й минуте Д.Эргашев. Кыргызстанцем удалось отыграться только на 83-й минуте, когда на добивание успел Тамирлан Козубаев. Игра вышла нервной и жесткой. Всего судья показал шесть желтых карточек.

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Отборочный поединок на чемпионат мира — 2022 и Кубок Азии — 2023 прошел в Бишкеке. Кыргызстанцы владели большим преимуществом, часто атаковали. Но ударов нанесли мало. На 17-й минуте Джахонгир Эргашев вывел таджикистанцев вперед. На 83-й минуте Тамирлан Козубаев сравнял счет.

Эти команды играли в Душанбе в первом туре отбора. Тогда победили хозяева поля (1:0). Позднее Кыргызстан одолел Мьянму (7:0), Монголию (2:1) и проиграл Японии (0:2).

По итогам пятого тура в отборочной группе F лидирует Япония (12 очков). Следом идут Кыргызстан и Таджикистан (по 7 очков), Мьянма (6) и Монголия (3). Свой следующий матч наша сборная проведет 31 марта 2020 года в гостях с командой Мьянмы.