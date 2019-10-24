Сборная Кыргызстана по футболу поднялась на 94-е место в рейтинге ФИФА

Национальная сборная Кыргызстана по футболу поднялась на 94-е место в обновленном сегодня рейтинге ФИФА.

В тройке лидеров рейтинга сборные Бельгии (1 755 очков), Франции (1 726) и Бразилии (1 715).

У сборной КР 1 252 очка.

В предыдущем рейтинге отечественная сборная занимала 97-е место. С его выхода она провела два отборочных матча чемпионата мира — 2022 и Кубка Азии — 2023. В первом победила Мьянму (7:0), во втором — Монголию (2:1).

Соперники сборной Кыргызстана по отборочному турниру занимают в рейтинге следующие места: Япония (1 498 очков) — 28-е, Таджикистан (1 168) — 116-е, Мьянма (1 055) — 147-е, Монголия (915) — 186-е.

В следующий раз рейтинг выйдет 28 ноября.