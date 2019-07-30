Футболист Мирлан Мурзаев: В отборе на ЧМ хочу преподнести сборной Японии сюрприз

Мирлан Мурзаев — один из самых опытных, титулованных и популярных футболистов Кыргызстана. В июле он в составе «Дордоя» выиграл суперкубок страны, а скоро будет выступать в чемпионате Кипра. О важных моментах в карьере, голевом чутье, взаимоотношениях с болельщиками и ожиданиях от отбора на чемпионат мира 29-летний нападающий рассказал 24.kg.

Фото @murzaev.m.10. Один из лидеров сборной Кыргызстана по футболу Мирлан Мурзаев

Возвращение домой

— В этом году вы после нескольких проведенных за рубежом лет вернулись в чемпионат Кыргызстана. Изменился ли его уровень за время вашего отсутствия?

— Конечно. В лучшую сторону. Появились интересные команды — например, «Илбирс», победивший нас в одном из туров. Молодежь подтягивается. Главному тренеру сборной Александру Крестинину есть из кого выбирать. Раньше выбор был ограничен.

В целом наш футбол сделал большой шаг вперед. За это спасибо федерации и Александру Сергеевичу.

— «Дордой» был близок к выходу в плей-офф Кубка АФК. Чего не хватило для триумфа?

— Немного терпения и более надежной игры в обороне. Нужно было побеждать туркменский «Алтын Асыр» дома, а мы сыграли вничью.

Всякое бывает. Верю, что «Дордой» вновь станет чемпионом КР и еще лучше выступит в Кубке АФК.

— Вам было комфортно в «Дордое»?

— Да. Это моя семья, где меня воспитали таким, какой я есть. За него провел свои самые яркие матчи на клубном уровне, забивал важные мячи. Становился чемпионом (в 2007-м) и лучшим бомбардиром (в 2012-м и 2013-м) Кубка президента АФК. Игрой в нем заслужил приглашения в клубы России, Израиля и Турции.

— В какой из этих стран получили самый ценный опыт?

— В Турции. За пять лет четырежды выиграл первую лигу — каждый раз в новом клубе.

Моя международная клубная карьера не окончена — скоро поеду на Кипр за новым опытом.

Парни с характером

— О чем мечтали в начале карьеры?

— Выступать за Бишкек и сборную Кыргызстана. Играл в то время в Кара-Балте. Шел к своей цели с одноклубником и другом Антоном Землянухиным.

Фото gettyimages.com. Мирлан Мурзаев на раннем этапе карьеры, 2009 год

— Каким был ваш дебют в сборной?

— Мы играли с командой Непала на ее поле в отборе на Кубок вызова АФК — 2010. Я забил гол. Матч завершился вничью (1:1). В следующем матче, кстати, тоже отличился, и мы получили путевку в финальную стадию турнира.

— Какая игра за сборную запомнилась больше всего?

— Товарищеская с Казахстаном в 2016-м. Она проходила в Бишкеке и была для нас принципиальной — ранее мы крупно уступили казахстанцам на их поле. Надо было доказать, что это случайность. Мы проявили характер и победили — 2:0. Я забил красивый мяч.

В нужное время

— Что повлияло на ваш выбор амплуа?

— В детстве играл в защите. Получив мяч, всегда стремился вперед. Уже тогда обладал хорошей скоростью и дриблингом. Тренер Александр Давыдов увидел это и перевел меня в нападение.

— Как развить голевое чутье?

— Оно само приходит со временем и опытом. Ты просто оказываешься в нужное время и в нужном месте.

Фото ФК «Дордой». Мирлан Мурзаев (справа) в матче за «Дордой». Июнь 2019 года

— Какой гол вызвал у вас самые яркие эмоции?

— В ворота команды ОАЭ на Кубке Азии — 2019. Думаю, не только я его запомнил, но и все болельщики нашей сборной.

Мурашки по коже

— Какие воспоминания о Кубке Азии?

— Мы впервые участвовали в этом турнире и вышли в плей-офф. В ОАЭ нас здорово поддерживали болельщики. После возвращения в Кыргызстан нас встречали как чемпионов — это самый запоминающийся момент в моей жизни.

— Ожидали такого радушного приема?

— Нас предупреждали, что встретят. Но мы не думали, что с таким размахом. Например, когда выходили из самолета, играл оркестр.

До сих пор мурашки по коже бегут, когда вспоминаю это.

Фото ФФ КР. Мирлан Мурзаев в аэропорту «Манас» после возвращения с Кубка Азии. Январь 2019 года

На площади Ала-Тоо во время торжественной встречи сборной чиновники обещали построить новый стадион. Прошло полгода, и тишина. Надеюсь, обещание в ближайшее время выполнят. Отсутствие в Кыргызстане стадиона международного уровня — большой минус.

— Могла ли сборная выступить на Кубке Азии еще лучше?

— Да. Кое-какие ошибки не позволили это сделать.

— Ошибки игроков или рефери матча с ОАЭ?

— У трех наших ребят были голевые моменты. Если бы они их реализовали, то хозяевам поля даже рефери не помог бы.

— Как реагируете на судейский беспредел?

— Бывает, судья явно не прав, но доказать ты это не можешь. Поэтому надо сосредоточиться на футболе. Пусть работу арбитров оценивают специалисты, в чьи полномочия это входит.

Пот и слезы

— Недавно сборная КР узнала соперников по второму отборочному этапу на чемпионат мира — 2022. Довольны ли жребием?

— Мы показали себя на Кубке Азии и никого не боимся. Пусть соперники боятся нас. Цель — выйти из группы. Это нам по силам.

— Главный конкурент, наверное, Япония?

— Не смотрел ее последние матчи и не играл с ней в товарищеском поединке в 2018-м. Надеюсь, попаду в состав сборной на отборочные матчи и стану для японцев неприятным сюрпризом.

Фото gettyimages.com. Мирлан Мурзаев (слева) в матче с командой Австралии в отборе на ЧМ - 2018, 2015 год

— В чем сильные стороны сборной Кыргызстана?

— В дисциплине, которую нам привил Александр Крестинин.

В команде высокая конкуренция и отличная атмосфера. Успеваем и шутить, и проливать пот и слезы.

Фото ФФ КР. Мирлан Мурзаев (второй справа) с партнерами по сборной Кыргызстана

— Даже слезы проливаете?

— На сборах занимаемся дважды в день. После утренней тренировки времени ни на что нет. Обедаем и спим. Вечером вторая тренировка. Бывает, в конце дня ноги отваливаются.

Тренер делает все, чтобы мы показывали свой максимум и выходили на уровень игроков ведущих футбольных стран.

Три веселые буквы

— Вы один из самых популярных футболистов КР. Для вас это гордость или дополнительная психологическая нагрузка?

— Это гордость для моих родителей.

Футбол — моя работа, и я люблю ее. Играю так, чтобы нравилось зрителям. Приятно, что они это ценят.

— Жалеете о чем-то?

— О нереализованных голевых моментах. После каждого переживаю, что подвел команду. Потом просматриваю их на видео. Возьмем июньский товарищеский матч с Палестиной. До сих пор сожалею из-за его итога (2:2) и упущенных мной шансов.

Каждая ошибка — урок на будущее.

Фото ФФ КР. Мирлан Мурзаев (в белом) в матче с командой Палестины. Июнь 2019 года

— Вам когда-нибудь предлагали сдать игру?

— Да. В 2018-м перед товарищескими матчами сборной ко мне дважды обращались в Instagram. Но в ответ услышали три веселые буквы.

— До какого возраста хотите профессионально играть?

— Пока будет здоровье. Сейчас оно в порядке.

— Бывали серьезные травмы?

— Часто бывали растяжения, надрывы мышц. В сентябре 2018-го в игре с той же Палестиной я на второй минуте забил гол, а на пятой надорвал мышцу и покинул поле. Потом около трех месяцев восстанавливался и многое пропустил. Это одна из моих самых неприятных травм.

Фото ФФ КР. Мирлан Мурзаев (в центре) празднует забитый гол в матче с командой Палестины. Сентябрь 2018 года

— Есть мысль стать тренером?

— Лет шесть назад мы с Валерием Кичиным помогали наставникам сборной Бишкека на республиканской спартакиаде школьников, и она впервые выиграла этот турнир.

В будущем собираюсь тренировать постоянно. Учусь на третьем курсе Академии физкультуры и спорта.

Папа, не падай!

— Болеете за какую-то команду из другой части света?

— За сборную Португалии. Раньше там играл Луиш Фигу, сейчас — Криштиану Роналду. Оба мне нравятся. У Роналду отличные скорость, дриблинг и работа с мячом. Он хорошо открывается. Еще нравится бельгиец Эден Азар, обладающий почти всеми теми же качествами.

Фото 24.kg. Мирлан Мурзаев в гостях у 24.kg. Июль 2019 года

— Чем занимаетесь на досуге?

— Много времени провожу на природе, рыбачу.

Общаюсь с семьей. Дочери семь лет, скоро поведу ее в первый класс. Она моя главная болельщица. Перед тренировками и матчами всегда говорит: «Папа, пожалуйста, не падай!»