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Спорт

Сборная Кыргызстана по футболу выигрывает у Монголии после первого тайма

Фото из архива ФФ КР. Сборная Кыргызстана по футболу

Национальная сборная Кыргызстана по футболу со счетом 2:0 выигрывает у команды Монголии после первого тайма.

Отборочный матч на чемпионат мира — 2022 и Кубок Азии — 2023 проходит в Улан-Баторе (Монголия). В первом тайме отечественная сборная имела преимущество: чаще атаковала и била по воротам, чем соперник. На 14-й минуте Гулжигит Алыкулов открыл счет. На 36-й минуте Мирлан Мурзаев упустил отличную возможность забить, но через 6 минут все же увеличил преимущество нашей команды.

Для сборной КР это третий поединок в квалификационном турнире. В дебютном она уступила команде Таджикистана (0:1), а затем разгромила сборную Мьянмы (7:0).

Прямая трансляция матча здесь.
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Сборная Кыргызстана по футболу выигрывает у Монголии после первого тайма