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Спорт

Футбольный матч Монголия — Кыргызстан. Прямая трансляция

Национальная сборная Кыргызстана по футболу сегодня играет с командой Монголии.

Отборочный матч на чемпионат мира — 2022 и Кубок Азии — 2023 проходит в Улан-Баторе (Монголия). В стартовом составе нашей команды Павел Матяш, Бекжан Сагынбаев, Валерий Кичин (капитан), Тамирлан Козубаев, Кайрат Жыргалбек уулу, Гулжигит Алыкулов, Фархат Мусабеков, Эдгар Бернхардт, Алимардон Шукуров, Мирлан Мурзаев и Виталий Люкс.

Монгольская футбольная федерация ведет прямую трансляцию игры. Начало матча в 14.00.

Для сборной Кыргызстана это третий поединок в квалификационном турнире. В дебютном она уступила команде Таджикистана (0:1), а затем разгромила сборную Мьянмы (7:0).
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