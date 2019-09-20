Десять фактов о чемпионке мира Айсулуу Тыныбековой

Кыргызстанка Айсулуу Тыныбекова родилась в 1992 году в Майлуу-Суу. Сегодня впервые в карьере она стала чемпионкой мира по борьбе. Айсулуу — одна из самых титулованных спортсменок Кыргызстана, обладатель нескольких уникальных достижений. 24.kg собрало 10 фактов о ней.
1Хулиганка в прошлом
В 2012-м ее вместе с партнершей по сборной судили по статье «Хулиганство» за избиение несовершеннолетней и наказали двумя годами условно.
2Две Олимпиады за плечами
Участвовала в Олимпийских играх 2012 и 2016 годов. Завоевала путевку на Олимпиаду-2020.
3Награда за вклад в развитие спорта
В 2017-м ее наградили на Украине за весомый вклад в развитие физической культуры и спорта. В том же году заявила об уверенности в своей победе на Олимпиаде-2020.
4Всегда первая
Первая и единственная трехкратная чемпионка Азии в истории кыргызской борьбы.
5Пропуск чемпионата Азии
Была явным фаворитом чемпионата Азии — 2018, проходившего в Бишкеке, но не выступила из-за травмы.
6Золото Азиады
На летних Азиатских играх — 2018 вначале довольствовалась серебряной наградой. После того как у ее соперницы по финалу нашли допинг, к Айсулуу перешло золото.
7Историческая чемпионка
Первая и единственная чемпионка мира в истории кыргызской борьбы. Ранее отечественные борцы выиграли на мировых первенствах две серебряные и семь бронзовых наград.
8Одна такая
Единственная чемпионка мира по олимпийскому виду спорта (среди взрослых) за годы независимости Кыргызстана.
9Самая титулованная
Призер почти всех существующих крупных турниров: чемпионатов мира и Азии, летних Азиатских игр, Азиатских игр в помещениях и по боевым искусствам, Всемирной универсиады, Исламских игр солидарности и Гран-при.
10Одна из самых высокооплачиваемых
Одна из самых высокооплачиваемых спортсменок Кыргызстана. Ежемесячно получает из бюджета государства 60 тысяч сомов в виде стипендии. За победу на летних Азиатских играх ей вручили медаль «Данк» и 1 миллион 250 тысяч сомов. За пятое место на Олимпиаде-2016 получила 1 миллион сомов.