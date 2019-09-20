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Спорт

Десять фактов о чемпионке мира Айсулуу Тыныбековой

Фото ГАМФКиС. Айсулуу Тыныбекова (справа) на чемпионате мира - 2019

Кыргызстанка Айсулуу Тыныбекова родилась в 1992 году в Майлуу-Суу. Сегодня впервые в карьере она стала чемпионкой мира по борьбе. Айсулуу — одна из самых титулованных спортсменок Кыргызстана, обладатель нескольких уникальных достижений. 24.kg собрало 10 фактов о ней.

1Хулиганка в прошлом

В 2012-м ее вместе с партнершей по сборной судили по статье «Хулиганство» за избиение несовершеннолетней и наказали двумя годами условно.

2Две Олимпиады за плечами

Участвовала в Олимпийских играх 2012 и 2016 годов. Завоевала путевку на Олимпиаду-2020.

ГАМФКиС
Фото ГАМФКиС. Айсулуу Тыныбекова (сверху) на чемпионате мира - 2019

3Награда за вклад в развитие спорта

В 2017-м ее наградили на Украине за весомый вклад в развитие физической культуры и спорта. В том же году заявила об уверенности в своей победе на Олимпиаде-2020.

4Всегда первая

Первая и единственная трехкратная чемпионка Азии в истории кыргызской борьбы.

5Пропуск чемпионата Азии

Была явным фаворитом чемпионата Азии — 2018, проходившего в Бишкеке, но не выступила из-за травмы.

6Золото Азиады

На летних Азиатских играх — 2018 вначале довольствовалась серебряной наградой. После того как у ее соперницы по финалу нашли допинг, к Айсулуу перешло золото.

ГАМФКиС
Фото ГАМФКиС. Айсулуу Тыныбекова (слева) в первые минуты после победы на чемпионате мира

7Историческая чемпионка

Первая и единственная чемпионка мира в истории кыргызской борьбы. Ранее отечественные борцы выиграли на мировых первенствах две серебряные и семь бронзовых наград.

8Одна такая

Единственная чемпионка мира по олимпийскому виду спорта (среди взрослых) за годы независимости Кыргызстана.

9Самая титулованная

Призер почти всех существующих крупных турниров: чемпионатов мира и Азии, летних Азиатских игр, Азиатских игр в помещениях и по боевым искусствам, Всемирной универсиады, Исламских игр солидарности и Гран-при.

Отдела информационной политики аппарата президента КР
Фото Отдела информационной политики аппарата президента КР. Айсулуу Тыныбекова на награждении по итогам летних Азиатских игр. Октябрь 2018 года

10Одна из самых высокооплачиваемых

Одна из самых высокооплачиваемых спортсменок Кыргызстана. Ежемесячно получает из бюджета государства 60 тысяч сомов в виде стипендии. За победу на летних Азиатских играх ей вручили медаль «Данк» и 1 миллион 250 тысяч сомов. За пятое место на Олимпиаде-2016 получила 1 миллион сомов.
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