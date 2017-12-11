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Спорт

Айсулуу Тыныбекову наградили международной премией на Украине

Кыргызстанку Айсулуу Тыныбекову наградили на Украине. Об этом сообщила Федерация борьбы КР.

Федерации борьбы КР
Фото Федерации борьбы КР. Айсулуу Тыныбекова на вручении премии "Золотой мангуст 2017"

Как отмечается, 9 декабря в городе Одессе состоялась церемония награждения лауреатов международной премии «Золотой мангуст». «Наша красавица Айсулуу Тыныбекова удостоена ордена за весомый вклад в развитие физической культуры и спорта», - отметили в федерации.

По данным официального сайта премии «Золотой мангуст», она учреждена в 2009 году. В 2017-м на ней представлены номинанты из более десяти стран (Украины, Молдовы, Израиля, КР и других). За заслуги и достижения в спорте награждены 40 человек.

Айсулуу Тыныбекова – действующая чемпионка Азии, бронзовый призер чемпионата мира по женской борьбе. Идет третьей в мировом рейтинге в весовой категории 58 килограммов.
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