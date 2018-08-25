«Золотая» Алтынай. Кыргызстанка освоила африканскую игру ради участия в ВИК

В традициях нашего народа не только конные виды спорта и единоборства, но и настольные игры. Самая знаменитая —тогуз-коргоол, или «кыргызские шахматы», как ее иногда называют. Число стран, где ее освоили, постоянно растет, но Кыргызстан по-прежнему фаворит на международных турнирах. У нас стабильно готовят умных и смекалистых игроков.

Алтынай Шамбетова — восходящая звезда тогуз-коргоола. Ей всего 20 лет, но у нее уже множество медалей. Ныне хочет покорить новую высоту — победить на III Всемирных играх кочевников. О подготовке к ним и своей любви к интеллектуальным играм 20-летняя спортсменка рассказала 24.kg.

С первого взгляда

— Вы давно в тогуз-коргооле?

— Восемь-девять лет. Я с Иссык-Куля. В нашей школе в Тюпском районе было много кружков. Заняться тогуз-коргоолом посоветовала одноклассница, которая сама в него играла.

Моим первым наставником был заслуженный тренер КР Канат Кендирбаев. В десятом классе, спустя всего три года после начала занятий, победила на чемпионате страны в дисциплине «блиц» и стала мастером спорта.

Два года назад приехала в Бишкек. Занимаюсь в спортшколе национальных видов спорта и народных игр у тренера Анарбека Джамакеева.

Фото Алтынай Шамбетовой. Алтынай Шамбетова (в центре) с партнерами по команде

— На первый взгляд, тогуз-коргоол - очень трудная игра.

— Нужно практиковаться, и она не будет казаться такой. Мне она сразу понравилась. В чем ее особая прелесть: развивает логическое мышление.

— Когда поняли, что сможете добиться в спорте многого?

— На чемпионате мира-2013. Это был мой первый турнир такого уровня, и я сразу заняла четвертое место в своей возрастной группе.

— Какие из последующих успехов выделите?

— На чемпионате Азии-2016 стала третьей среди спортсменок в возрасте до 19 лет. Недавно впервые выступила на ЧА среди взрослых и заняла второе место.

Мои главные соперницы на международной арене — спортсменки из Казахстана, Монголии, Турции, Германии и Чехии.

Родом из Африки

— Ездили на I и II Всемирные игры кочевников?

— Нет. Была еще слишком молода. Но за ходом соревнований следила. Потом разбирала на тренировках интересные партии с Игр.

— Чемпион мира Кубанычбек Ибрагимов говорил мне, что пробиться на ВИК непросто. Нужно пройти жесткий отбор внутри республики.

— Это правда. Отбор на III ВИК у нас был в июне. Выиграть турнир по тогуз-коргоолу мне не удалось. Конкуренция среди девушек в КР серьезная. Адина Асейева, Азиза Жамансартова, Айзада Бактыбекова, Жаныл Егембердиева — отличные спортсменки.

В программе ВИК будут турниры и по другим играм из семейства манкала. Среди них овари. Я начала играть в нее в этом году. Победила в отборе и на ВИК выступлю на турнире именно по овари. Эта игра родом из Африки.

— Она сильно отличается от тогуз-коргоола?

— Доска для нее включает 12 лунок (по шесть на двух игроков), в каждую из которых в начале партии помещают четыре шарика. В тогуз-коргооле у игроков по девять лунок, и в каждой по девять шариков, а также есть тузы. Различаются игры и в плане тактики. Объединяет их то, что они обе очень увлекательные.

Реально и виртуально

— На ВИК рассчитываете победить?

— Конечно. Сделаю все возможное. Думаю, основную конкуренцию мне составят казахстанки.

— Как готовитесь?

— С начала августа в составе национальной команды прохожу сборы: с понедельника по пятницу по шесть часов в сутки тренируюсь в нашей спортшколе. Чтобы лучше понимать, чего ждать на ВИК от главных соперниц, анализирую с тренером их партии.

По субботам все играем в теннис. Физические нагрузки помогают сохранять организм в тонусе. В интеллектуальных видах спорта это тоже важно.

Кроме того, каждый день по два-три часа самостоятельно готовлюсь дома: играю в овари по Интернету с соперниками со всего мира.

Во второй половине месяца выезжаем на сборы на Иссык-Куль и будем там до старта ВИК.

Фото Алтынай Шамбетовой. В зарубежной поездке

Когда есть стимул

— Чем занимаетесь на досуге?

— Как вы заметили, много времени в жизни посвящаю спорту. Даже летом почти некогда отдохнуть. А во время учебного года надо еще успевать готовиться к занятиям. Поэтому особых увлечений нет.

Люблю читать. С детства нравятся произведения Чингиза Айтматова, к примеру, «Первый учитель». Ежегодно в Бишкеке проходит международный турнир по тогуз-коргоолу памяти этого великого писателя, и я в нем участвую.

— На кого учитесь?

— На бухгалтера. Всегда мечтала об этой профессии. В этом году окончила колледж. Теперь собираюсь поступить в вуз и продолжать осваивать бухгалтерское дело. Интересно, что в нем, как и в тогуз-коргооле, нужны математические способности.

Также есть мысль в будущем поработать тренером.

— Не устали от такого ритма жизни?

— Нет. У меня есть стимул: стать чемпионкой мира и прославить Кыргызстан.

Фото Алтынай Шамбетовой. На соревнованиях

Главные качества

Алтынай повезло с наставником. Анарбек Джамакеев — лидер сборной КР, победитель II Всемирных игр кочевников и фаворит III ВИК. Он рассказал нам о ее спортивных качествах и шансах преуспеть на предстоящих состязаниях.

— Она занимается у меня год. Освоила не только тогуз-коргоол и овари, но и турецкую игру мангала. Выполняет все задания усердно и ответственно. На ВИК будет трудно. Но мы способны занять первое место.

В следующем году чемпионат мира. Надеюсь, Алтынай пройдет отбор в Кыргызстане и победит на ЧМ. У нее хорошие перспективы.