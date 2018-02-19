Чемпион мира по тогуз-коргоолу: Хотел стать банкиром, но выбрал спорт

Фото из архива Б.Тинибекова. Чемпион мира по тогуз-коргоолу Кубанычбек Ибрагимов

Тогуз-коргоол – один из самых увлекательных кыргызских национальных видов спорта. На всех международных турнирах наши мастера в фаворитах. Однако до 2017 года чемпионов мира среди взрослых по этому виду в КР не было. Первым заветного титула достиг 23-летний Кубанычбек Ибрагимов. Тяжело ли ему далась та победа, как живется в ранге чемпиона мира, и к чему он стремится теперь, спортсмен рассказал ИА «24.kg».

Ибрагимов родился в Баткенской области, а вырос в Бишкеке. Первое время увлекался футболом и про тогуз-коргоол не знал. Все изменилось, когда к ним в школу пришел тренер Талас Жоробеков и стал прививать ребятам любовь к древней настольной игре. Кубанычбеку тогда было 15 лет.

Формула победы

- Чем понравился тогуз-коргоол?

- Агай так красиво рисовал на доске формулы и схемы, связанные с этой игрой, что я, большой любитель математики и логических задачек, не мог не заинтересоваться ею. Вначале получалось не очень хорошо. Но времени для практики было достаточно. Спортзала в школе не было, поэтому в холодное время года на уроках физкультуры мы сидели в классе и играли в тогуз-коргоол.

Уже через год, в 2011-м, победил на крупном турнире на призы первого президента отечественной федерации тогуз-коргоола Абдисалима Чылымова. Сразу получил звание кандидата в мастера спорта.

На чемпионате Азии-2013, проходившем в Казахстане, взял серебряную медаль среди юношей и выполнил норматив мастера спорта.

В 2015-м завоевал два «золота» на Спартакиаде КР, а вот на ЧМ остался без медали.

- На Всемирных играх кочевников выступали?

- Да, в 2016-м. Пробиться на турнир по тогуз-коргоолу из-за жесткой конкуренции не удалось - ведущие спортсмены КР Анарбек Джамакеев, Кубан Сазаев и Мирлан Кудайбергенов были в отличной форме. Тогда я стал быстро осваивать родственную ему турецкую игру мангала. В итоге стал чемпионом и в личном, и в командном зачете ВИК!

Фото Федерации тогуз-коргоола КР. На соревнованиях в Кыргызстане. 2017 год

О самом дорогом

- Какое ваше самое яркое воспоминание, связанное с тогуз-коргоолом?

- Та победа на турнире Чылымова и, конечно, чемпионат мира-2017. Соперники на ЧМ были очень сильны. Главными конкурентами в дисциплине «блиц» для меня стали казахстанцы, монголы и Анарбек Джамакеев.

В семи турах я одержал шесть побед и один раз сыграл вничью (с Джамакеевым). Набрал 6,5 очка и опередил Анарбека, ставшего вторым, лишь на полбалла.

Выиграв «золото», долго не мог поверить в произошедшее.

- Кто поздравил с победой?

-Родители, друзья, члены федерации, товарищи по сборной, личный тренер Бектур Тинибеков и главный тренер Нурия Султанмуратова. Все они поддерживали меня в моральном плане при подготовке к ЧМ, и я им за это очень благодарен.

По итогам года меня наградили в Академии физической культуры и спорта (КГАФКиС).

- А государство поздравило?

- Тишина.

Максимальная концентрация

- Тогуз-коргоол трудный вид спорта?

- Очень. Нужно просчитывать ходы наперед – как свои, так и соперника. Знать математику, разрабатывать тактику и стратегию, пытаться загнать оппонента в угол, лишив его возможности произвести ход.

- Как готовитесь к турнирам?

- Ежедневно занимаюсь в спортшколе по национальным видам спорта и народным играм. Изучаю теорию, различные дебюты, а затем перехожу к практике. Мои спарринг-партнеры – талантливые спортсмены Муратали Исмоилов (серебряный призер чемпионата Азии), Манас Жаныбеков, Талант Жигиталиев, Марлис Дуулатбеков, Бексултан Нишанбаев…

Иногда устраиваем коммерческие соревнования: играем на прохладительный напиток или на обед…

Порой на турнирах матчи затягиваются, и приходится сидеть за столом часами. Поэтому надо, чтобы тело было в тонусе. На выходных играем в теннис, баскетбол, волейбол и футбол.

А еще важна психологическая подготовка. Во время игры не стоит нервничать. Действовать надо без ошибок, с максимальной концентрацией внимания. Это касается всех трех дисциплин тогуз-коргоола.

- В чем разница между дисциплинами?

- В продолжительности матча. В дисциплине «стандарт» участнику дается на ходы 90 минут, в «рапиде» - 25, а в «блице» - семь. На раздумья в «блице» почти нет времени и решения надо принимать молниеносно.

Именно в «блице» у меня пока больше всего достижений. А так все дисциплины нравятся одинаково.

Друзья и соперники

- Ваш вид спорта с виду миролюбивый. Есть принципиальные соперники?

- Конечно. Из местных – мой друг Муратали Исмоилов. С ним мы не только тренируемся, но и часто пересекаемся на турнирах. Он хороший противник.

- У кого из вас больше побед?

- Примерно поровну.

Из казахстанцев хотелось бы вновь встретиться с чемпионами мира Галымжаном Темирбаевым и Сериком Актаевым. Им я проигрывал чаще и жажду реванша.

Фото Федерации тогуз-коргоола КР. На соревнованиях в Кыргызстане. 2017 год

На трех фронтах

- Планировали связать жизнь со спортом?

- Думал, буду работать в сфере финансов. Делал успехи в математике и хотел стать банкиром, бухгалтером или экономистом. Но любовь к спорту изменила мои планы.

В 2017-м окончил КГАФКиС, поступил в магистратуру и стал работать в одной из школ тренером по тогуз-коргоолу.

Преподаю учащимся 5-10 классов. Одаренных немало. Кое-кто уже успел получить первый разряд.

На некоторых турнирах тружусь в качестве судьи.

- С какого возраста лучше начинать играть?

- С 10-11 лет. Более юным наш вид усвоить труднее - нужно развитое логическое мышление. Хотя сейчас появляются вундеркинды, которые и в семь лет достойно играют.

- Вы многого добились к 23 годам. Какие теперь планы?

- Хочу стать заслуженным мастером спорта КР. Для этого надо выиграть чемпионат страны семь раз. В моем активе пока две победы.

В этом сезоне два крупных международных турнира. Вначале попытаюсь пробиться на чемпионат Азии. Для этого надо успешно выступить на местном отборочном турнире.

Затем пройдут III Всемирные игры кочевников. Возможно, вновь сыграю на турнире по мангале (имею отличные шансы защитить чемпионский титул). Но больше хочется выступить на турнире по тогуз-коргоолу. Нужно только занять на чемпионате КР первое место. Надеюсь, получится - за последние два года мой уровень вырос.

- Успехов!