Депутат Жогорку Кенеша переплыл пролив Босфор

Депутат Жогорку Кенеша, член фракции «Бир Бол» Бактыбек Турусбеков переплыл пролив Босфор. Об этом сообщило Госагентство по делам молодежи, физической культуры и спорта КР.

Как отмечается, накануне состоялся 31-й ежегодный межконтинентальный заплыв через данный пролив. Участвовали 2,4 тысячи человек из 59 стран, в том числе 10 кыргызстанцев. Они проплыли 6,5 километра. В категории 55-60 лет Бактыбек Турусбеков стал девятым из 85 участников. Его результат — 1 час 6 минут.

В 2018-м Бактыбек Турусбеков переплыл Иссык-Куль, опередив профессиональных спортсменов.