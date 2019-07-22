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Спорт

Депутат Жогорку Кенеша переплыл пролив Босфор

Фото ГАМФКиС. Депутат Жогорку Кенеша Бактыбек Турусбеков

Депутат Жогорку Кенеша, член фракции «Бир Бол» Бактыбек Турусбеков переплыл пролив Босфор. Об этом сообщило Госагентство по делам молодежи, физической культуры и спорта КР.

Как отмечается, накануне состоялся 31-й ежегодный межконтинентальный заплыв через данный пролив. Участвовали 2,4 тысячи человек из 59 стран, в том числе 10 кыргызстанцев. Они проплыли 6,5 километра. В категории 55-60 лет Бактыбек Турусбеков стал девятым из 85 участников. Его результат — 1 час 6 минут.

В 2018-м Бактыбек Турусбеков переплыл Иссык-Куль, опередив профессиональных спортсменов.
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