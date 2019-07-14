Арген Керимбеков: Соперник бросил спорт, когда я нокаутировал его ногой в голову

Арген Керимбеков — восходящая звезда кыргызского спорта. Выступает на турнирах по тайскому боксу и ММА, восхищая фанатов высокой самоотдачей и разнообразной техникой. В 2018 году он выиграл бронзу на чемпионате мира среди студентов, а 19 июля стартует на первом в карьере «взрослом» ЧМ. О подготовке к нему, памятных боях и отношениях с сестрами Шевченко 19-летний спортсмен рассказал 24.kg.

Тайком от родителей

— Как попали в тайский бокс?

— Им занимался мой двоюродный брат Уларбек Бакытов. Я часто ходил за него болеть и поражался разнообразию муай-тай: возможностью биться в клинче, наносить удары руками, ногами, локтями и коленями. В 2009-м записался к тренеру Елене Шевченко. Ходил в спортзал тайком от родителей. Они были против, думая, что это опасное единоборство. Но сейчас поддерживают меня. Бывает, будят, чтобы не проспал тренировку.

Много раз был чемпионом Кыргызстана среди любителей, а недавно взял пояс среди профессионалов.

— Какой победой гордитесь больше всего?

— Пока таких нет.

— А бронза на ЧМ среди студентов?

— Хотел и мог взять золото, однако в полуфинале судьи отдали предпочтение сопернику. Считаю, я больше заслуживал победы.

— Часто засуживают?

— Да. В основном в Казахстане, куда ездим чаще всего. Для меня это стимул заниматься с удвоенной энергией. Как говорит мой тренер, для победы за рубежом нужен либо нокаут, либо явное преимущество.

В пылу борьбы

— Какой турнир в карьере запомнился больше всего?

— Чемпионат Кыргызстана — 2013. В полуфинале я впервые нокаутировал противника ударом ногой в голову. Он вскоре завершил карьеру, а этот удар стал моим коронным.

— Ваши единоборства, правда, выглядят опасно. Бывают травмы?

— На одном турнире сломал на руке большой палец. Не заметил, как это произошло, выиграл два боя и стал чемпионом. После турнира наложили гипс.

Самую серьезную травму получил на ЧМ-2018. В пылу борьбы вновь упустил из виду момент повреждения. После чемпионата Кыргызстана узнал точный диагноз — разрыв мениска коленного сустава. Осенью операция.

— Колено болит?

— На тренировках дает о себе знать, а так нет.

Не время расслабляться

— Хотите победить на предстоящем ЧМ?

— Конечно. Главные соперники — из Таиланда, Беларуси и России.

— Как прошла подготовка?

— Около трех месяцев тренировался дважды в день шесть раз в неделю. По утрам отрабатывал удары на лапе, проводил тренировочные бои с партнерами по сборной, включая именитого Бекжана Матысаева. По вечерам занимался кроссфитом — отжимался, качал пресс и спину. Тренер обеспечила витаминами и всем необходимым. Дважды возила на сборы на Иссык-Куль.

После ЧМ останемся в Таиланде на месяц готовиться к крупному турниру, который пройдет в сентябре в Корее.

— Всегда тренируетесь в таком жестком ритме?

— Если крупных турниров не намечается, занимаюсь раз в день — Елена Аркадьевна расслабиться не дает.

Фото Елены Шевченко. Арген Керимбеков (слева) с тренером Еленой Шевченко на турнире в Кыргызстане

Звездные наставники

— Когда попробовали себя в ММА?

— В 2014 году в Казахстане на чемпионате Азии по версии Nomad MMA. Занял третье место. В 2017-м стал чемпионом КР среди любителей и вскоре дебютировал на профессиональной арене. На сегодня провел среди профи два боя: первый уступил, а второй выиграл нокаутом.

— Где отрабатываете навыки борьбы?

— У нас в клубе. Занятия чередую: один день посвящаю тайскому боксу, другой — ММА.

Фото @kerimbekov_63. Арген Керимбеков (слева) на турнире по ММА, 2019 год

— Какой из этих видов нравится больше?

— Тайский бокс. Вначале надо добиться признания в нем: стать чемпионом мира, победить на Всемирных играх — 2021. Затем сосредоточусь на следующей цели — победе в UFC.

Чемпионка UFC Валентина Шевченко, когда приезжала весной, мотивировала бойцов нашего зала. Говорила, что важно ставить большие цели, стремиться к ним и соблюдать дисциплину.

Фото @kerimbekov_63. Арген Керимбеков (справа) с Валентиной Шевченко. Апрель 2019 года

Ранее тренировались с ее сестрой Антониной. Она показала много интересных приемов и поделилась опытом.

Общаемся с главным тренером нашей федерации Павлом Федотовым. Он учит новым движениям и говорит, на что делать упор в занятиях.

Фото @kerimbekov_63. Слева направо: Арген Керимбеков, Елена Шевченко, Антонина Шевченко. Январь 2018 года

— Кого из зарубежных бойцов уважаете?

— Американца Джона Джонса. Он хорош и в стойке, и в партере.

— С кем из именитых бойцов хотели бы подраться?

— С Анваром Байджановым из Узбекистана, входящим в топ-10 организации Glory. И с легендой муай-тай Сенчаем из Таиланда.

Фото @kerimbekov_63. Слева направо: Арген Керимбеков, Елена Шевченко и Павел Федотов

На ринге и в жизни

— Учитесь в вузе?

— Да, на юриста.

— Будете работать по профессии?

— Нет. Планирую заняться бизнесом.

Фото Елены Шевченко. Арген Керимбеков вне состязаний

Два года тружусь тренером. Среди юных учеников много чемпионов Бишкека и Кыргызстана. Самые взрослые подопечные — мои ровесники. Один из них, Адис Торобаев, в мае-июне дважды победил нокаутом: в финале чемпионата страны и в профессиональном бою.

С этого года параллельно работаю в сфере торговли.

— Как все успеваете?

— С трудом. Выхожу из дома в 9.00 с двумя сумками, а возвращаюсь около полуночи. Когда есть свободное время, читаю: в основном Коран и хадисы. Это помогает на ринге и в жизни.

— Дрались на улице?

— Да. Однако первым никогда не начинал. Те, кто ко мне лез, потом извинялись.

Фото Елены Шевченко. Многократный чемпион Кыргызстана по муай-тай Арген Керимбеков

— Какой фильм о спорте посоветуете?

— Отечественный «Аят». Он о талантливом безработном спортсмене, вынужденном заниматься рэкетом. У фильма счастливый конец.