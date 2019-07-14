Арген Керимбеков: Соперник бросил спорт, когда я нокаутировал его ногой в голову

Арген Керимбеков — восходящая звезда кыргызского спорта. Выступает на турнирах по тайскому боксу и ММА, восхищая фанатов высокой самоотдачей и разнообразной техникой. В 2018 году он выиграл бронзу на чемпионате мира среди студентов, а 19 июля стартует на первом в карьере «взрослом» ЧМ. О подготовке к нему, памятных боях и отношениях с сестрами Шевченко 19-летний спортсмен рассказал 24.kg.
Тайком от родителей
— Как попали в тайский бокс?
— Им занимался мой двоюродный брат Уларбек Бакытов. Я часто ходил за него болеть и поражался разнообразию муай-тай: возможностью биться в клинче, наносить удары руками, ногами, локтями и коленями. В 2009-м записался к тренеру Елене Шевченко. Ходил в спортзал тайком от родителей. Они были против, думая, что это опасное единоборство. Но сейчас поддерживают меня. Бывает, будят, чтобы не проспал тренировку.
— Какой победой гордитесь больше всего?
— Пока таких нет.
— А бронза на ЧМ среди студентов?
— Хотел и мог взять золото, однако в полуфинале судьи отдали предпочтение сопернику. Считаю, я больше заслуживал победы.
— Часто засуживают?
— Да. В основном в Казахстане, куда ездим чаще всего. Для меня это стимул заниматься с удвоенной энергией. Как говорит мой тренер, для победы за рубежом нужен либо нокаут, либо явное преимущество.
В пылу борьбы
— Какой турнир в карьере запомнился больше всего?
— Чемпионат Кыргызстана — 2013. В полуфинале я впервые нокаутировал противника ударом ногой в голову. Он вскоре завершил карьеру, а этот удар стал моим коронным.
— Ваши единоборства, правда, выглядят опасно. Бывают травмы?
— На одном турнире сломал на руке большой палец. Не заметил, как это произошло, выиграл два боя и стал чемпионом. После турнира наложили гипс.
Самую серьезную травму получил на ЧМ-2018. В пылу борьбы вновь упустил из виду момент повреждения. После чемпионата Кыргызстана узнал точный диагноз — разрыв мениска коленного сустава. Осенью операция.
— Колено болит?
— На тренировках дает о себе знать, а так нет.
Не время расслабляться
— Хотите победить на предстоящем ЧМ?
— Конечно. Главные соперники — из Таиланда, Беларуси и России.
— Как прошла подготовка?
— Около трех месяцев тренировался дважды в день шесть раз в неделю. По утрам отрабатывал удары на лапе, проводил тренировочные бои с партнерами по сборной, включая именитого Бекжана Матысаева. По вечерам занимался кроссфитом — отжимался, качал пресс и спину. Тренер обеспечила витаминами и всем необходимым. Дважды возила на сборы на Иссык-Куль.
После ЧМ останемся в Таиланде на месяц готовиться к крупному турниру, который пройдет в сентябре в Корее.
— Всегда тренируетесь в таком жестком ритме?
— Если крупных турниров не намечается, занимаюсь раз в день — Елена Аркадьевна расслабиться не дает.
Звездные наставники
— Когда попробовали себя в ММА?
— В 2014 году в Казахстане на чемпионате Азии по версии Nomad MMA. Занял третье место. В 2017-м стал чемпионом КР среди любителей и вскоре дебютировал на профессиональной арене. На сегодня провел среди профи два боя: первый уступил, а второй выиграл нокаутом.
— Где отрабатываете навыки борьбы?
— У нас в клубе. Занятия чередую: один день посвящаю тайскому боксу, другой — ММА.
— Какой из этих видов нравится больше?
— Тайский бокс. Вначале надо добиться признания в нем: стать чемпионом мира, победить на Всемирных играх — 2021. Затем сосредоточусь на следующей цели — победе в UFC.
Чемпионка UFC Валентина Шевченко, когда приезжала весной, мотивировала бойцов нашего зала. Говорила, что важно ставить большие цели, стремиться к ним и соблюдать дисциплину.
Ранее тренировались с ее сестрой Антониной. Она показала много интересных приемов и поделилась опытом.
Общаемся с главным тренером нашей федерации Павлом Федотовым. Он учит новым движениям и говорит, на что делать упор в занятиях.
— Кого из зарубежных бойцов уважаете?
— Американца Джона Джонса. Он хорош и в стойке, и в партере.
— С кем из именитых бойцов хотели бы подраться?
— С Анваром Байджановым из Узбекистана, входящим в топ-10 организации Glory. И с легендой муай-тай Сенчаем из Таиланда.
На ринге и в жизни
— Учитесь в вузе?
— Да, на юриста.
— Будете работать по профессии?
— Нет. Планирую заняться бизнесом.
Два года тружусь тренером. Среди юных учеников много чемпионов Бишкека и Кыргызстана. Самые взрослые подопечные — мои ровесники. Один из них, Адис Торобаев, в мае-июне дважды победил нокаутом: в финале чемпионата страны и в профессиональном бою.
С этого года параллельно работаю в сфере торговли.
— Как все успеваете?
— С трудом. Выхожу из дома в 9.00 с двумя сумками, а возвращаюсь около полуночи. Когда есть свободное время, читаю: в основном Коран и хадисы. Это помогает на ринге и в жизни.
— Дрались на улице?
— Да. Однако первым никогда не начинал. Те, кто ко мне лез, потом извинялись.
— Какой фильм о спорте посоветуете?
— Отечественный «Аят». Он о талантливом безработном спортсмене, вынужденном заниматься рэкетом. У фильма счастливый конец.