У кыргызстанцев две медали на чемпионате мира среди студентов по тайскому боксу. Об этом сообщила международная федерация данного вида спорта (IFMA).

Состязания прошли 23-29 июля в Паттайе (Таиланд). Среди мужчин медали разыгрывались в 11 весовых категориях. КР представляли три бойца.

В весе 60 кг Арген Керимбеков в четвертьфинале одолел Рио Шимоджи (Япония), затем не справился с Артемом Винником (Беларусь) и стал бронзовым призером.

В категории 67 кг Бекжан Матысаев на старте победил Иствана Курды (Венгрия), в полуфинале был сильнее Сасо Воркапича (Словения), а в финале уступил Киттисаку Суксангуану (Таиланд) и завоевал «серебро».

В весе 51 кг Уларбек Бакытов в 1/4 финала проиграл представителю Малайзии и выбыл из борьбы.