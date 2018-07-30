15:26
USD 68.07
EUR 79.14
RUB 1.08
Спорт

Две медали на чемпионате мира по тайскому боксу — у кыргызстанцев

У кыргызстанцев две медали на чемпионате мира среди студентов по тайскому боксу. Об этом сообщила международная федерация данного вида спорта (IFMA).

Состязания прошли 23-29 июля в Паттайе (Таиланд). Среди мужчин медали разыгрывались в 11 весовых категориях. КР представляли три бойца.

В весе 60 кг Арген Керимбеков в четвертьфинале одолел Рио Шимоджи (Япония), затем не справился с Артемом Винником (Беларусь) и стал бронзовым призером.

В категории 67 кг Бекжан Матысаев на старте победил Иствана Курды (Венгрия), в полуфинале был сильнее Сасо Воркапича (Словения), а в финале уступил Киттисаку Суксангуану (Таиланд) и завоевал «серебро».

В весе 51 кг Уларбек Бакытов в 1/4 финала проиграл представителю Малайзии и выбыл из борьбы.
Ссылка:
просмотров: 325
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстанец выиграл два боя на международном турнире по тайскому боксу
В Кыргызстане сразились лучшие мастера тайского бокса
Антонина Шевченко отстояла титул чемпионки мира по тайскому боксу
Девушка с железными кулаками. Как Шахриза Халилова стала лучшим бойцом мира
Кыргызстанка Айбике Исаева стала чемпионкой мира по тайскому боксу
Антонина Шевченко: Приятно вернуться в родной Бишкек!
В Бишкеке прошел чемпионат по тайскому боксу
У кыргызстанцев семь медалей на международном турнире по тайскому боксу
Антонина Шевченко триумфально вернулась в смешанные единоборства
Антонина Шевченко рассказала о подготовке к первому за 12 лет бою по ММА
Популярные новости
Определен лучший гол-2018 чемпионата мира по&nbsp;футболу Определен лучший гол-2018 чемпионата мира по футболу
Первая свадьба чемпионата мира: болельщик из&nbsp;Мексики женится на&nbsp;россиянке Первая свадьба чемпионата мира: болельщик из Мексики женится на россиянке
Кыргызстанец завоевал путевку на&nbsp;Олимпийские игры Кыргызстанец завоевал путевку на Олимпийские игры
Кыргызстанец Тилек Жээнбеков выиграл бой на&nbsp;турнире ММА в&nbsp;Корее Кыргызстанец Тилек Жээнбеков выиграл бой на турнире ММА в Корее
Бизнес
БТА Банк и&nbsp;AlBaraka Group (ABG) подписали меморандум об&nbsp;исламском банкинге БТА Банк и AlBaraka Group (ABG) подписали меморандум об исламском банкинге
MegaCom: роуминг в&nbsp;Узбекистане стал еще выгоднее MegaCom: роуминг в Узбекистане стал еще выгоднее
10&nbsp;историй успешных женщин &laquo;Бакай Банка&raquo;: красавица, начальник и&nbsp;волонтер 10 историй успешных женщин «Бакай Банка»: красавица, начальник и волонтер
ЗАО &laquo;Южно-Кыргызский цемент&raquo;: Экология&nbsp;&mdash; это основа чистоты нашей природы ЗАО «Южно-Кыргызский цемент»: Экология — это основа чистоты нашей природы